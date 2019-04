Święto ulicy 3 Maja w Rzeszowie w klimatach chorwackich i z mnóstwem atrakcji

Z okazji Święta Paniagi jak co roku na mieszkańców Rzeszowa będzie czekać mnóstwo atrakcji kulturalnych, rozrywkowych i muzycznych, odbywających się na 4 scenach: przy wieży Kościoła Farnego, Fontannie Multimedialnej, na dziedzińcu Radia Rzeszów i na rzeszowskim Rynku.

Na scenie przy Kościele Farnym już od godz. 12 odbywać się pokazy, koncerty i występy artystyczne. To właśnie stamtąd ruszy też korowód taneczny przez całą ul. 3 Maja aż do Fontanny Multimedialnej, gdzie z kolei zaprezentują się lokalne zespoły taneczne.

Wieczorem na Rynku (godz. 19) rozpocznie się koncert finałowy Święta Paniagi. Zostaną zaprezentowane fragmenty opery "Straszny dwór" w reżyserii prof. Ryszarda Cieśli i wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej oraz absolwentów i studentów Wydziału Wokalno – Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jarmark rękodzieła

Tradycyjnie już, w ramach Święta Paniagi przy al. Lubomirskich odbędzie się Jarmark Rękodzieła i Produktów Regionalnych.

Dzień otwarty Polskiego Radia Rzeszów

3 maja to również Dzień Otwarty Polskiego Radia Rzeszów. Dla uczestników Święta Paniagi będzie to okazją do zwiedzenia siedziby Polskiego Radia Rzeszów, spotkania z dziennikarzami, obejrzenia wystawy sprzętu radiowego. Na dzieci czeka bogaty program rozrywkowy dla najmłodszych “Zamkoladia”. Natomiast na scenie na dziedzińcu Radia będzie można zobaczyć pokazy taneczne i koncerty

Wystawy

Atrakcje dla mieszkańców przygotują również rzeszowskie instytucje kultury: Biuro Wystaw Artystycznych, Kino Zorza, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, GALERIA R_Z oraz I Liceum Ogólnokształcące.

Będzie można zobaczyć m.in. wystawy:

„Chorwacja – natura, kultura, dziedzictwo”, prezentująca zarówno piękno chorwackiej natury jak i bogactwo kulturowego dziedzictwa tego kraju,

„Rzeszów kiedyś i dziś” prezentująca fotografie z archiwum Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa,

„Rzeszowskie historie zapisane w drewnie” - wystawa fotografii stanowiących częściowe podsumowanie krajobrazowej inwentaryzacji miasta Rzeszowa w zakresie zachowanego tradycyjnego drewnianego budownictwa,

#paintingsamerica - podczas której po raz pierwszy zaprezentowane zostaną najnowsze obrazy artysty Piotra Szczura, powstające w ramach monumentalnego, wciąż otwartego cyklu MADE IN USA

Pokazy plenerowe

W fosie Zamku Lubomirskich będzie można podziwiać m.in. pokazy snycerstwa i metaloplastyki, a na ul. 3 Maja: pokaz oraz warsztaty wykonywania naczyń glinianych, wystawę plakatów, prezentację patrolu konnego i motocykla policyjnego Harley - Davidson. Czas umilą szczudlarze, kuglarze, żonglerzy, mimowie, a także balonowe figurki i ogromne bańki. Nie zabraknie też poczęstunku dla rzeszowian.

Spacery tematyczne

Estrada Rzeszowska zaprasza również na spacery tematyczne, podczas których będzie można dowiedzieć się nieco więcej o historii ulicy 3 Maja.