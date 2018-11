Sukcesy zespołów Młodzieżowego Domu Kultury na Pucharze Świata w Niemczech [ZDJĘCIA]

Oto osiągnięcia obu zespołu:

- złoty medal i Puchar Świata zdobyła najmłodsza grupa zespołu T-8, w kategorii formacje do 11 lat, za choreografię pt. "Skrzypce marzeń"

- w kategorii mini formacje do lat 11, srebrny medal Pucharu Świata zdobyła też grupa zespołu T-8, za choreografię pt. "Bobry"

- w kategorii formacje juniorów 12-15 lat srebrny medal Pucharu Świata zdobyła grupa Korneli, za choreografię pt. "Lacerta agilis", natomiast w tej samej kategorii brązowy medal Pucharu Świata zdobyła grupa T-8, za choreografię pt. "Alladyn"

- w kategorii mini formacje dorosłych powyżej 16 lat, srebrny medal Pucharu Świata zdobyła grupa Korneli, za choreografię pt. "Pełnia"

- w kategorii duetów do lat 11, brązowy medal Pucharu Świata za chorografie "Kocie psoty" zdobyły tancerki Korneli

- w kategorii duetów powyżej 16 lat, brązowy medal Pucharu Świata za chorografię "Inspiracja" zdobyły tancerki Korneli: Anna Kuszarecka i Patrycja Cygan

- solistka zespołu Kornele, Patrycja Cygan, zdobyła brązowy medal Pucharu Świata, za układ "Memory"

