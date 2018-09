Nowy rok akademicki 2018/2019, który rozpoczyna się jak zawsze wraz z początkiem października, wielu studentów wolałoby wykreślić z kalendarza. Niestety, powrót na uczelnię po trzech miesiącach wakacji bywa bolesny, a wszystko, co dobre, szybko się kończy. Zamiast jednak rozpaczać nad tym, że znowu zaczną się wykłady, a pierwsze kolokwia już czają się za rogiem, lepiej pośmiać się trochę z własnej niedoli. Specjalnie na nowy rok akademicki 2018/19 przygotowaliśmy dla was galerię studenckich memów, by powrót na uczelnię był choć trochę pozytywny i można było spojrzeć na niego z przymrużeniem oka.

Studenckie MEMY: studia na wesoło!

Studia mają tę przewagę nad szkołą, że wakacje od nich trwają nieco dłużej. Niestety, powrót na nie jest równie bolesny. By nieco poprawić wam humory, a tym, którzy studia mają już za sobą, przypomnieć te piękne czasy, przygotowaliśmy dla was galerię studenckich memów. Z czego śmieją się internauci?Jeśli nowy rok akademicki 2018/2019 jest dla ciebie twoim pierwszym rokiem akademicki, z pewnością nie do końca wiesz, czego możesz się spodziewać. Nawet jeśli masz w gronie znajomych studentów, którzy dzielili się już z tobą swoimi wrażeniami ze studiów, nic nie przebije własnych doświadczeń. W dodatku wiele rzeczy na uczelni może wydawać ci się dość dziwnych w porównaniu z rzeczywistością szkoły średniej.Kolokwia, wejściówki, studenckie kwadranse, a za parę miesięcy - sesja. To zdecydowanie nie jest to samo, co w szkole! Nie ma jednak nic lepszego niż studenckie życie, które na nauce się nie kończy! Jeśli chcesz dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, co cię czeka albo z nutką nostalgii wspomnieć minione studenckie czasy, zobacz koniecznie naszą galerię memów o studentach!