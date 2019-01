Student Politechniki Rzeszowskiej Jaromir Poprawa brązowym medalistą Mistrzostw Polski Freestyle Football 2018

Mistrzostwa Polski Freestyle Footboll to najważniejsze zawody krajowe w tej dyscyplinie. Ich zwycięzca wygrywa miejsce na najbardziej prestiżowych światowych Finałach Red Bull Street Style, które w tym roku odbędą się w Warszawie. Udział w nich mogą wziąć jedynie mistrzowie krajów, kontynentów oraz mistrz świata. Jaromir Poprawa zdobył trzecie miejsce i nie zakwalifikował się do turnieju w Warszawie, ale jest zadowolony ze swojego osiągnięcia.

- Jest to dla mnie na pewno ogromne wyróżnienie, bo były to najważniejsze krajowe zawody. Niestety w ostatnim czasie nie mogłem przyłożyć się do treningu tak, jak tego oczekiwałem, dlatego brązowy medal traktuję jako ogromny sukces - mówi Jaromir Poprawa.