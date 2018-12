Studenci Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego wspierają zwierzęta ze schroniska Kundelek w Rzeszowie

Na koncercie obecni są też wolontariusze schroniska, którzy odpowiedzą na pytania odnośnie zwierząt w schronisku i samej placówki. Tradycyjnie też na koncercie obecni będą czworonożni reprezentanci schroniska.

W tym roku psim ambasadorem będzie pitbullka Lugia, która pomimo tego że jest psem pięknym, nie znalazła jeszcze nowego opiekuna.

Utwory, które były prezentowane w roku ubiegłym, zostały nagrane następnie w studiu i wydane w formie płyty, którą będzie można dostać podczas tegorocznego koncertu.

W tym roku koncert odbędzie się 10 grudnia, o godzinie 18, w budynku Wydziału przy ul. Dąbrowskiego 83 (dawne kino Mewa). Podczas koncertu prezentowane są utwory w klimacie jazzu i bluesa. Wejście na koncert jest bezpłatne, można jednak zostawić darowiznę na rzecz schroniska.

Zbliża się zima. To trudny czas dla czworonogów, które zamieszkują schronisko. Zapytaliśmy Katarzynę Pokrzywę ze Schroniska "Kundelek", jak można im pomóc przetrwać ten trudny czas.

Nasze Miasto Rzeszów: Co potrzebujecie na zimę dla zwierzaków?

Katarzyna Pokrzywa : Chętnie przyjmiemy wszelką pomoc rzeczową. Dla psów potrzebujemy szczególnie dobrej jakości karmy, w tym karmy specjalistycznej dla psów z problemami trawiennymi - karma Gastro. Chętnie przyjmiemy ręczniki i cienkie, polarowe koce, które można wyprać i szybko wysuszyć - w zimowych warunkach jest to bardzo ważne. Ponieważ miesiąc listopad zaskakuje nas nadal wysokim poziomem przyjęć kotów, bardzo potrzebujemy mokrej i suchej karmy dla kotów, w tym również karmy specjalistycznej dla kotów z problemami żołądkowymi, czy z chorymi nerkami.

Na co zabieracie pieniążki?

Katarzyna Pokrzywa ze Schroniska KUNDELEK: Pieniądze zbieramy głównie na leczenie zwierząt przebywających pod opieką Stowarzyszenia w schronisku. Często pomagamy też innym organizacjom w regionie w pokrywaniu kosztów leczenia zwierząt będących pod ich opieką. Dodatkowo Stowarzyszenie w następnych dwóch latach będzie musiało wyłożyć ponad 100 tys. złotych na remont kojców w schronisku, zakup sprzętu medycznego, kastracje i czipowanie psów właścicielskich, czyli aktywności w ramach projektu "Rzeszów i Winogradwi - miasta przyjazne zwierzętom" finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Mimo że nadal obserwujemy wsparcie społeczeństwa poprzez przekazywanie Stowarzyszeniu 1% podatku, to praktycznie cała uzyskana w ten sposób kwota jest pochłaniana przez koszta leczenia zwierząt w schronisku. Dodatkowe źródła finansowania są dla nas nieocenione.

Zwierzaki będą na koncercie - jak to będzie wyglądało?

Katarzyna Pokrzywa ze Schroniska KUNDELEK: Podczas tegorocznego koncertu zwierzęta ze schroniska będzie reprezentować jedynie pitbullka, Lugia. Jest to rasa często nie rozumiana, której ludzie się obawiają. Mamy nadzieję pokazać, że chociaż szukamy dla Lugii specyficznego domu, to w gruncie rzeczy dobrze prowadzone psy tej rasy są po prostu wielkimi pieszczochami.Ponieważ w latach poprzednich wszystkie zwierzaki w roku po koncercie zostały adoptowane, mamy nadzieję, że tym razem szczęście uśmiechnie się do Lugii.

Czy wciąż szukacie wolontariuszy do schroniska? Czy każdy się do tego nadaje?

Katarzyna Pokrzywa ze Schroniska KUNDELEK: Nie każdy nadaje się do tego, żeby być wolontariuszem w schronisku. Dla niektórych jest to po prostu zbyt duże obciążenie emocjonalne. Przychodząc do schroniska nie można skupiać się na tym co było: porzucenie, złe traktowanie, zaniedbanie. Należy z optymizmem spojrzeć na te zwierzęta, postanowić: odmienię ich los. I działać. Zawsze potrzebujemy osób, które pomogą nam pokazywać charakter zwierząt w schronisku. Jednak żeby poznać zwierzęta, należy do schroniska przychodzić systematycznie. One nie otwierają się od razu i nie przed każdym. Krótko mówiąc: wolontariusz musi mieć w sobie empatię dla zwierząt, cierpliwość, upór i optymizm.

Na początek zawsze proponujemy wzięcie udziału w akcji "Godzina z bezdomnym psem", która polega na spacerach z psami ze schroniska. Dodatkowo jest możliwość przychodzenia do schroniskowych kotów, żeby zapewnić im tak bardzo potrzebną socjalizację.

Źródło: STORYFUL