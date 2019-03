Studenci Politechniki Rzeszowskiej zdobyli złoty medal na prestiżowych zawodach lotniczych w USA

Zawody odbyły się w Fort Worth w Teksasie i polegały na zaprojektowaniu i zbudowaniu samolotów udźwigowych. Wzięła w nich udział rekordowa liczba 85 drużyn z całego świata. Zmagania przebiegały w trzech kategoriach: micro, regular i advance. Drużyna Politechniki Rzeszowskiej wystartowała w dwóch pierwszych.

EUROAVIA Rzeszów wywalczyła złoty medal za prezentację techniczną modelu w kategorii „micro”. Prezentacja była jedną z konkurencji w tej kategorii.

- Nasz samolot zyskał uznanie wśród specjalistów z firmy Lockheed Martin. Jury doceniło pomysłowość i innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w naszym modelu – przyznaje Aleksandra Pasich, z EUROAVIA Rzeszów, studentka lotnictwa i kosmonautyki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Walka o najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej w kategorii „micro” była niezwykle zacięta, ostatecznie model EUROAVII Rzeszów "wylatał" 5. miejsce.

Drużyna EUROAVII Rzeszów była najmniejszą wśród startujących w zawodach. Składała się jedynie z sześciu osób, a dla czterech z nich to był debiut w zawodach tej rangi. Osobami reprezentującymi Politechnikę Rzeszowską byli: Bartosz Kaźmierski, Bartosz Filipkowski, Michał Jakubowski, Łukasz Oryszczak, Aleksandra Pasich oraz Damian Świrk. Pomoc od strony organizacyjnej zapewnił opiekun koła, mgr inż. Piotr Szczerba. Projekt od strony technicznej i merytorycznej wsparł również dr inż. Andrzej Majka. Nieoceniona okazała się także pomoc ze strony doświadczonych członków koła, którzy zapoczątkowali jego sukcesy w 2018 roku – Aleksandry Kwiecień, Rafała Muchowskiego i Mateusza Rakiecia.

- To dopiero półmetek zmagań naszych studentów w zawodach SAE Aero Design. - Już na początku kwietnia ponownie wyruszamy do USA, żeby wziąć udział w edycji zachodniej tych zawodów w miejscowości Van Nuys w Californii. Jesteśmy w trakcie intensywnych przygotowań, pełni determinacji do uzyskania jeszcze lepszych wyników – zapowiada Aleksandra Pasich.

SAE Aero Design to seria największych zawodów dla studentów lotnictwa na świecie, współorganizowana przez firmę Lockheed Martin. Odbywają się one w dwóch edycjach: wschodniej i zachodniej w Stanach Zjednoczonych. Bierze w nich udział od 75 do 85 drużyn reprezentujących ośrodki naukowe z całego świata. W tym roku podczas edycji wschodniej obecni byli przedstawiciele z Ameryki Południowej, Azji, Europy, Afryki, a przede wszystkim Ameryki Północnej.

