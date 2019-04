Studenci Politechniki Rzeszowskiej z wizytą w hucie szkła w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

- Widzimy w młodym pokoleniu ogromny potencjał i zależy nam, aby młodzi podejmując decyzje, dotyczące rozwoju zawodowego pomyśleli o nas. Chcieliśmy pokazać studentom, jak zaawansowana technologicznie jest produkcja szkła. Jak duże są możliwości rozwoju, szczególnie w O-I, który jest największym na świecie producentem opakowań szklanych. Studenci, którzy skorzystali z naszego zaproszenia pod okiem mistrzów rzemiosła szklarskiego, poznali tajniki produkcji tego ekologicznego materiału – zaznacza Magdalena Jankowska, dyr. HR na Europę Północno-Wschodnią w Owens-Illinois.

O-I systematycznie inwestuje w rozwój technologiczny swoich zakładów. Ostatnie modernizacje pozwoliły m.in. na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz usprawnienie procesów związanych z wytwarzaniem szkła. Codziennie z linii produkcyjnych obu zakładów schodzi około 7 mln sztuk opakowań szklanych dla najbardziej rozpoznawalnych marek z sektora żywności i napojów. W hutach O-I w Polsce oraz w centrum usług wspólnych, zlokalizowanym w Poznaniu, pracuje prawie 1000 osób.

- Ogromną satysfakcję sprawia nam obserwowanie, jak młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek, zaczynają pracę w naszej firmie. Następnie przez lata, korzystają z programów rozwojowych w firmie, doskonalą swoje umiejętności i osiągają kolejne szczeble kariery – podkreśla Magdalena Jankowska.

Studenci, którzy odwiedzili zakład w Jarosławiu poznali proces produkcji szkła, stosowane technologie oraz dowiedzieli się więcej na temat zapotrzebowania na media dla przeprowadzenia tych procesów oraz monitoringu tych mediów za pomocą nowoczesnych systemów IT.

- IAESTE CaseWeek to projekt, z którego tworzenia jesteśmy dumni. Wydarzenie umożliwia integrację środowiska akademickiego z biznesem i pozwala studentom na zapoznanie się z oczekiwaniami rynku pracy. Cieszymy się, że rokrocznie wzbudza on zainteresowanie coraz większej liczby firm, jak i studentów. Pracodawcy chcą stawiać na rozwój młodych ludzi. Współpraca z O-I jest świetnym tego przykładem. Wierzę, że udział w naszych warsztatach otworzy drzwi do kariery setkom studentów w całym kraju - podkreśla Maciej Sztachelski, Koordynator IAESTE CaseWeek 2019.

CaseWeek to największy cykl warsztatów inżynierskich w formie case study, prowadzony przez ekspertów z wiodących na rynku przedsiębiorstw. Studenci w praktyczny sposób poznają konkretne problemy, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy firm.