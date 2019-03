Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą wyjechać na studia do Chin

Studia odbywają się w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020. Do tej pory z możliwości wyjazdu skorzystało już 125 osób.

- Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu studentów PRz do uczelni w Chinach - zachęca Katarzyna Kadaj - Kuca. - Spotkanie odbędzie się 14 marca o godzinie 11.30 w sali P-24, (VI piętro) przy ul. Poznańskiej 2.

W spotkaniu wezmą udział studenci PRz, którzy mają za sobą semestr studiów w HUST, prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Edyta Ptaszek, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Qinghua Zhang-Zyradzka, lektor języka chińskiego, dr Beata Zatwarnicka – Madura z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania.

Osoby zainteresowane wyjazdem do Wuhan powinny być co najmniej na II roku studiów I stopnia. Wymagana jest również zgoda dziekana, wysoka średnia i bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Huazhong University of Science and Technology jest w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni w Chinach. Studiuje tam ponad 56 tysięcy osób.

Decydując się na studia w Chinach studenci są zwolnieni z opłat za studia, mają również zapewniony akademik. Sami muszą pokryć koszty związane z przejazdem i utrzymaniem oraz ubezpieczenie.

Zobacz też: Politechnika Rzeszowska uczestniczy w akcji "Dziewczyny na politechniki"