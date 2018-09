Zmieniły się wymagania studentów. Mają dość mieszkania w kilkuosobowych pokojach. Chcą mieszkać wygodnie w jedynkach i dwójkach. Politechnika Rzeszowska planuje remont akademików, by tym wymaganiom sprostać.

Jakie wymagania mają rzeszowscy studenci?

- Studenci nie chcą już mieszkać w akademikach, jakie znamy sprzed lat, w pokojach kilkuosobowych - mówi Andrzej Sowa, kanclerz Politechniki Rzeszowskiej. - Wolą pokoje 1- lub 2-osobowe. Każdy chce mieć osobną łazienkę i kuchnię. Dlatego sukcesywnie chcemy przerabiać starsze 4-kondygnacyjne domy studenckie. Pokoje 3 i 4-osobowe zmienimy w mniejsze z prysznicami i maleńkimi kuchenkami.

Chcemy zbudować nowy, nowoczesny akademik

- W planach mamy też nowy, ekologiczny i energooszczędny dom studencki - dodaje kanclerz. - Będzie to budynek w kształcie litery C, podobny do Alchemika z 4 kondygnacjami.

1800 zł za mieszkanie plus opłaty za media

- Teraz to gorący okres w poszukiwaniu mieszkań przez studentów - zwraca uwagę Paulina Bednarska, wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego PRz. - Aktualnie w bazie mamy około 70 ofert od wynajmujących. Studenci najczęściej szukają pokoi 1-lub 2-osobowych w cenie do 500 zł, jak najbliżej uczelni. Ważny jest również dostęp do internetu, bliskość przystanku autobusowego oraz wyposażenie mieszkania.

- Takie oferty to koszt ok. 1700 - 1900 zł - szacuje Paulina Bednarska.

Za chwilę rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Nowe są też wymagania studentów.Wylicza, że remont jednego 4-piętrowego akademika to koszt ok. 5 mln zł. Przebudowa Pingwina i Akapitu, by poprawić warunki sanitarne‚ podwyższyć komfort i standard mieszkań dla żaków planowana jest do 2020 r. Wartość inwestycji uczelnia wyliczyła na 10,8 mln zł. Złożyła wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Planowane zakończenie prac - 2021 rok (pod warunkiem dofinansowania z ministerstwa). Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 24 mln zł.Politechnika posiada w Rzeszowie 6 akademików z ponad 1900 miejscami. - Większość miejsc jest już zajęta - mówi Magdalena Hendzel, kierownik domów studenckich PRz. - Ceny w zależności od standardu i liczby osób w pokoju wahają się od 280 do ponad 500 zł - wylicza.Samorząd studencki PRz do końca września będzie jeszcze prowadził akcję „Pokój dla żaka” (dom studencki Promień, ul. Akademicka 1, pok.23, godz. 9 - 15, tel. 17 865 13 57, 17 865 16 61), oferując bezpłatnie pomoc w znalezieniu zakwaterowania dla studentów.Wylicza, że ceny za miejsce w pokoju 2-osobowym zaczynają się od ok. 300 wzwyż, natomiast „jedynka” kosztuje nawet do 700 - 800 zł w nowoczesnym budownictwie, w mieszkaniu o wyższym standardzie. Bywa, że studenci wspólnie wynajmują całe mieszkanie.Ofert nie brakuje też w internecie. Dla przykładu mieszkanie 50 m kw. w bloku przy Krośnieńskiej, które składa się z salonu połączonego z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju, z balkonem, w pełni umeblowane i wyposażone kosztuje 1600 zł plus czynsz (ok. 200 zł), prąd, gaz. Oferowane dla 3 osób mieszkanie 66 m kw. w bloku przy ul. Cichej - 1800 zł plus prąd i kaucja. Pokój dla 2 studentów na drugim piętrze w domu jednorodzinnym w rejonie osiedla Kmity, z niezależną łazienką i kuchnią kosztuje 340 zł.