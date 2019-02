Stand-up Polska: 8 grzechów głównych. Rusza wielka trasa

Artyści chcą tym razem na scenie skupić się wokół jednego, przewodniego motywu. „Wiemy, że jest siedem. Uważamy jednak, że to niewystarczająca liczba. Pierwsi mnisi chrześcijańscy nie byli sobie w stanie wyobrazić okropności dzisiejszego świata. W pismach Jana Kasjana nie ma mowy o kawie rozpuszczalnej, elektronicznych papierosach czy influencerach. Na to, jak i inne potworności współczesności, musi być jakiś nowy grzech. Wspólnie z wami spróbujemy te problemy nazwać, by później móc z nimi skutecznie walczyć.” – zapowiadają organizatorzy.