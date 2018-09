To pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo przyczyniły się do uratowania Anglii w czasie bitwy powietrznej w 1940 roku. To także opowieść o zaskakującej zdradzie, jakiej dopuścili się alianci pod koniec II wojny światowej.

[patronat NaM]







Autorzy książki czerpali informacje z nieoficjalnego dziennika Dywizjonu 303, pełnego osobistych relacji ze starć z nieprzyjacielem oraz z listów, wywiadów, wspomnień, opowieści i fotografii.



Czytając "Sprawę honoru..." towarzyszymy pilotom w czasie szkolenia przed wojną, w ich dramatycznej ewakuacji do Francji, a później do Wielkiej Brytanii, w której, początkowo pogardliwie potraktowani przez RAF, odegrali kluczową rolę w bitwie o Anglię, a ich brawura i umiejętności w bezpośrednich starciach na śmierć i życie z niemieckimi messerschmittami przeszły do legendy. Poznajemy także powojenne losy lotników, gdy ich marzenia o niepodległości zostały brutalnie rozwiane.



"Sprawa honoru..." odkrywa historię Polski w czasie II wojny światowej i dzieje wielotysięcznej armii żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych walczących u boku aliantów. Opowiada o bezustannych zmaganiach z Hitlerem i Stalinem, długiej walce o niepodległość i o kolejnej zdradzie, która dotknęła Polskę.



O autorach:

Lynne Olson i Stanley Cloud są małżeństwem i mieszkają w Waszyngtonie. Stanley Cloud przez wiele lat pracował dla prestiżowego magazynu „Time”, był też korespondentem politycznym i korespondentem Białego Domu. Lynne Olson była moskiewską korespondentką agencji Associated Press i korespondentką przy Białym Domu dla gazety „Baltimore Sun”.





Także w kinie

31 sierpnia na ekrany kin wszedł film „Dywizjon 303” w reżyserii Denisa Delića. W obsadzie m.in. Maciej Zakościelny jako Jan „Donald” Zumbach, Piotr Adamczyk jako Witold „Kobra” Urbanowicz, Jan Wieczorkowski jako Ludwik Paszkiewicz, Antoni Królikowski jako Witold „Tolo” Łokuciewski, Marcin Kwaśny jako John Kent, Krzysztof Kwiatkowski jako Mirosław „OX” Feric. 22 sierpnia swoją premierę miała książka „Sprawa honoru. Dywizjon 303 Kościuszkowski” autorstwa Lynne Olson i Stanleya W.Clouda. Ukazuje ona losy pięciu pilotów słynnego Dywizjonu 303, którzy weszli do grona najbardziej bohaterskich i skutecznych lotników II wojny światowej.Autorzy książki czerpali informacje z nieoficjalnego dziennika Dywizjonu 303, pełnego osobistych relacji ze starć z nieprzyjacielem oraz z listów, wywiadów, wspomnień, opowieści i fotografii.Czytając "Sprawę honoru..." towarzyszymy pilotom w czasie szkolenia przed wojną, w ich dramatycznej ewakuacji do Francji, a później do Wielkiej Brytanii, w której, początkowo pogardliwie potraktowani przez RAF, odegrali kluczową rolę w bitwie o Anglię, a ich brawura i umiejętności w bezpośrednich starciach na śmierć i życie z niemieckimi messerschmittami przeszły do legendy. Poznajemy także powojenne losy lotników, gdy ich marzenia o niepodległości zostały brutalnie rozwiane."Sprawa honoru..." odkrywa historię Polski w czasie II wojny światowej i dzieje wielotysięcznej armii żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych walczących u boku aliantów. Opowiada o bezustannych zmaganiach z Hitlerem i Stalinem, długiej walce o niepodległość i o kolejnej zdradzie, która dotknęła Polskę.Lynne Olson i Stanley Cloud są małżeństwem i mieszkają w Waszyngtonie. Stanley Cloud przez wiele lat pracował dla prestiżowego magazynu „Time”, był też korespondentem politycznym i korespondentem Białego Domu. Lynne Olson była moskiewską korespondentką agencji Associated Press i korespondentką przy Białym Domu dla gazety „Baltimore Sun”.31 sierpnia na ekrany kin wszedł film „Dywizjon 303” w reżyserii Denisa Delića. W obsadzie m.in. Maciej Zakościelny jako Jan „Donald” Zumbach, Piotr Adamczyk jako Witold „Kobra” Urbanowicz, Jan Wieczorkowski jako Ludwik Paszkiewicz, Antoni Królikowski jako Witold „Tolo” Łokuciewski, Marcin Kwaśny jako John Kent, Krzysztof Kwiatkowski jako Mirosław „OX” Feric.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.