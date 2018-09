"Czy Adolf Hitler jest tyranem? Z pewnością tak. Czy ma ludzką twarz? Myślę, że po lekturze moich zapisków domniemani czytelnicy będą w stanie sami wydać stosowny osąd o tej bestii" - wyjaśnia Eduard Bloch, Żyd, który przez wiele lat leczył matkę tyrana. Christopher Macht, Niemiec z polskimi korzeniami, odnalazł jego zapiski.

Kwiecień, 1945 rok. Do siedziby Adolfa Hitlera na specjalne wezwanie wodza zostaje sprowadzony "Szlachetny Żyd", Eduard Bloch. Ten sam, który przez wiele lat leczył matkę kanclerza Trzeciej Rzeszy, za co Hitler był mu szalenie wdzięczny. Führer oznajmia mu, że ten dostąpi niebywałego zaszczytu spisania z nim ostatniej rozmowy. Wszystko dzieje się kilka dni przed śmiercią Hitlera.



Po raz pierwszy na świecie ukazuje się wywiad, którego Adolf Hitler udzielił przed swoją śmiercią "Szlachetnemu Żydowi". Kanclerz Trzeciej Rzeszy, jeden z największych zbrodniarzy na świecie tłumaczy się z tego, dlaczego nienawidził Żydów, opowiada o ciemnych stronach dzieciństwa, o tym jak upił się do nieprzytomności, o swoim życiu erotycznym i o najszczęśliwszym dniu w życiu. Mocna, a zarazem szczera rozmowa, która wciąga już od pierwszych stron.



Wszystko zaczęło się od prostej historii. Christopher Macht, Niemiec z polskimi korzeniami odnalazł zapiski rozmów przeprowadzonych przez wieloletniego lekarza matki Adolfa Hitlera - Eduarda Blocha.



"Te nerwowe notatki i wszystkie przeżycia wokół kosztowały mnie zbyt wiele sił - wyjaśnia Bloch. - Zdążyłem się już pogodzić z myślą, że w każdej chwili może po mnie przyjść śmierć. Dlatego niech te słowa pozostaną moją spuścizną. Stojąc teraz w obliczu Dni Ostatecznych wiem, że po ewentualnej publikacji tych rozmów padną oskarżenia – że spisał te notatki Żyd, że nie był w pełni sił umysłowych, albo zdaniem zatwardziałych nazistów – nie zasługiwał na to, by rozmawiać z Adolfem Hitlerem. Nie będę się bronił, bo nie będzie mnie już na świecie. Niechaj te gorące zapiski będą orężem w walce o moje dobre imię. Czy wystarczająco ostrym? Zapewne to okaże się dopiero po mojej śmierci…"





"Spowiedź Hitlera. Szczera rozmowa z Żydem"

Christopher Macht

Wyd. Bellona

