Spektakl "Mąż mojej żony" w Kinie Zorza. Tego spektaklu jeszcze nie było w Rzeszowie

O spektaklu "Mąż mojej żony" reż. Henryk Adamek

Mieszkającego od kilku lat we Frankfurcie Ślązaka, niejakiego Zeflika, odwiedza przybysz z Warszawy, niejaki Edmund. Mężczyźni nie znają się wcale, lecz łączy ich – co wychodzi w trakcie wizyty – jakże istotna rzecz: kobieta. Dokładniej mówiąc, wspólna żona Helena.

Jak poradzą sobie z tym problemem? Czy w jego rozwiązaniu pomogą butelki wypitego alkoholu? Co wyniknie z ich niezwykłego spotkania?

Wszystkiego dowiecie się Państwo oglądając spektakl "Mąż mojej żony" autorstwa Miro Gavrana.

Sztuki Gavrana od ponad dwudziestu lat odbywają triumfalny pochód przez sceny całego świata. Także w Polsce cieszą się zasłużonym powodzeniem. Komedia "Mąż mojej żony" stanowi z pewnością jedno z największych osiągnięć chorwackiego dramaturga.

Przedstawienie gwarantuje nie tylko dobrą zabawę, proponuje również odrobinę refleksji na temat kondycji współczesnego mężczyzny, jak i relacji damsko-męskich w dzisiejszym świecie.

W rolach głównych: Dariusz Niebudek i Dariusz Wiktorowicz

Bilety w cenie 50 i 60 zł w sprzedaży w Kinie Zorza (tel:17 853 26 37)