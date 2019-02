Software Talks ponownie w Rzeszowie. Zobacz, gdzie poszerzysz swoją wiedzę za darmo

Rzeszowskie spotkania Software Talks dla programistów i innych specjalistów związanych z branżą IT wracają ze zdwojoną mocą. W czwartek, 28 lutego w rzeszowskiej Niezłej Sztuce odbędzie się wydarzenie Design Software Talks x Dribbble Meetup, a we wtorek, 5 marca w pubie Rzeszów Główny zapraszamy na Software Talks: This is how we do IT.

SZYMON STARNAWSKI / POLSKA PRESS