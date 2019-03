SMS Resovia i Stal Mielec bronią honoru Podkarpacia w Centralnej Lidze Juniorow

Juniorzy starsi z Podkarpacia padli ofiarą reorganizacji rozgrywek w CLJ U19. Z dwóch grup powstała jedna i choć Resovia zajęła 11. miejsce na 16 zespołów, to pożegnała się z elitą. W jednym sezonie odpadły też dwa zespoły Karpat Krosno oraz trampkarze SMS-u Jarosław.

Resovia walczy o awans w U18

Na placu boju pozostały dwa zespoły Resovii i jedna Stali Mielec, które bronią honoru podkarpackiej piłki.

Liderem drużyn młodzieżowych w naszym województwie stała się Resovia, która nie tylko dzielnie się trzyma, ale walczy nawet o czołowe lokaty w swoich grupach. W U15 zespół Artura Łuczyka po trzech kolejkach sezonu wiosennego jest liderem, nieźle radzą sobie też gracze z rocznika U17, jesienią przegrali walkę o 1. miejsce w grupie D na finiszu rozgrywek. W ostatni weekend ograli prowadzącą w tabeli Wisłę Kraków i zrównali się z nią punktami. O awans do CLJ U18 walczy też drużyna prowadzona przez trenera Szymona Duszę, która występuje w rozgrywkach makroregionu.

- Jest dobrze, aby nie mówić bardzo dobrze głównie dzięki SMS-wi. Szkoła powoduje, że trafiają tu dobrzy zawodnicy, jest dobre szkolenie i jest możliwość pokazania się – mówi Artur Łuczyk, trener rocznika 2004, który był jednym z twórców SMS-u.

– W przeszłości praca z młodzieżą w Resovii wyglądała, jak wyglądała. To było takie jestestwo. Pan Maciej Bajorek miał jednak pomysł, żeby stworzyć taką szkołę i teraz ćwiczy u nas blisko trzystu uczniów, chłopców i dziewcząt. Grają na poziomie różnych lig i zazwyczaj otwierają tabelę. Mamy dobrą bazę i szkolenie. Nasi zawodnicy są kompletnie wyposażeni w sprzęt, a my kadra trenerska cały czas się doszkalamy, żeby być lepszymi.

- Uważam, że mamy ogromny potencjał, jeśli chodzi o zawodników, ale to musi zostać poparte sukcesywną pracą, a taką staramy się wykonywać. W szkoleniu młodzieży chodzi o tę powtarzalność. Nie da się zrobić tego nagle, Kiedy ja grałem w Resovii jako junior, a nie było to aż tak dawno temu, to mogliśmy pomarzyć o pierwszym miejscu w województwie - dodaje Adam Bukała, trener rocznika 2002, który kończy kurs UEFA A.

Oprócz Bukały i Łuczyka kadrę trenerską SMS-u stanowi blisko dwudziestu trenerów i trenerek, w dużej mierze są to osoby, które są jeszcze przed czterdziestką, w większości byli i obecni piłkarze i piłkarki Resovii.

- To dla nas bardzo istotna rzecz. Osobiście cieszę się, że wreszcie w Resovii, dano szansę miejscowemu trenerowi. Przypomnę, że Szymon Grabowski i Rafał Rajzer, trenerzy pierwszej drużyny, pięli się od grup młodzieżowych, zaczynali w szkole, a teraz awansowali z drużyną do 2 ligi – mówi Łuczyk.

SMS Resovia rozpoczęła działalność w roku szkolnym 2012/13. Na razie w ekstraklasie nie biegają tabuny jej wychowanków, ale to tylko kwestia czasu.

– Powoli nasi zawodnicy wychodzą do klubów ligowych. Pyrdek był w Cracovii, w 1 lidze jest Kamil Słoma, był na konsultacji kadry Polski. Karolina Bednarz debiutowała w reprezentacji młodzieżowej. To pokazuje, że są efekty szkolenia. Nasi absolwenci i wychowankowie, grają w pierwszej Resovii – chwali SMS Artur Łuczyk. – Trzeba się tym chwalić i niech to idzie w świat.

Trener Stali Mielec: Naszym priorytetem nie są wyniki

Resovii depcze po piętach Stal Mielec. Tamtejsza Akademia Piłkarska to od lat wizytówka Podkarpacia w Polsce. Stal tylko w ostatnich kilkunastu latach sięgała po medale mistrzostw Polski juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy. Ostatnio akcje mielczan trochę spadły, nie biją się już o najwyższe cele, ale w młodzieżowej elicie w kraju wciąż zostawia swoje ślady. Obecnie sztandarową drużyną Stali są piłkarze występujący w CLJ U17. Trenerem drużyny jest Damian Skiba, wychowanek Stali, który doskonale pamięta sukcesy drużyn młodzieżowych z Mielca, sam ma na koncie wicemistrzostwo Polski juniorów starszych . Obecnie jest piłkarzem 3-ligowych Czarnych Połaniec. W jego zespole występował m.in. Kacper Sadłocha, który niedawno został wytransferowany do francuskiego RC Lens.

- W pełnym składzie moglibyśmy powalczyć o czołowe miejsca, ale Kacper poszedł do Francji, Łukasz Seweryn jest w pierwszej drużynie, a Kamil Duszkewicz zerwał więzadła. To zawodnicy, którzy robią różnicę. Nie załamujemy się, gramy swoje. Naszym celem nie są wyniki, ale to, żeby za dwa-trzy lata część z tych chłopców zagrało w seniorach. Co z tego, że wygrają ligę juniorów, a potem przepadną gdzieś w drugiej czy trzeciej lidze - twierdzi Skiba.

