Słynne zapiekanki zniknęły z dworca PKP w Rzeszowie. Budynek wyburzono

Przebudowa stacji Rzeszów Główny, której częścią jest także modernizacja budynku samego dworca to inwestycja za ponad 200 mln zł. Podróżni zyskają nowoczesną stację z wyższymi peronami, czytelnym oznakowaniem i systemem informacji dla pasażerów. Dostęp do pociągów ułatwią windy i ruchome schody, a także podziemne przejście.

Całość ma być gotowa do 2020 r. a wykonawca właśnie rozpoczął prace przygotowujące teren do robót.

- Na te moment nie przewidujemy zmian w ruchu pociągów, ale jeżeli będzie taka konieczność na pewno z wyprzedzeniem poinformujemy o tym podróżnych - dodaje Dorota Szalacha.

Utrudnień można spodziewać się natomiast na ul. Batorego, gdzie na początku lipca ruszy przebudowa wiaduktu kolejowego. Ale tak jak w przypadku stacji PKP rozpocznie się od prac przygotowawczych, nie wymagających zamknięcia drogi. To nastąpi później, a na miejscu zostaną wyznaczone objazdy.

Lepsza informacja dla kierowców dotyczy zamkniętego przejazdu na ul. Konopnickiej. Tam trwają ostatnie prace budowlane, a do końca czerwca przejazd powinien być udostępniony kierowcom. Z kolei ostatni element tej inwestycji, czyli budowa dodatkowego przystanku Rzeszów Zachodni ostatecznie zakończy się w grudniu. To wtedy do użytku zostanie oddany drugi peron. Obecnie podróżni mogą korzystać z pierwszego peronu, który oddano do użytku 9 czerwca. Nowy przystanek ma służyć głównie mieszkańcom północnej części Rzeszowa, którzy chcąc wsiąść do pociągu musieli najpierw dostać się do centrum miasta. Na dworcu zatrzymują się składy jadące m.in. w stronę Stalowej Woli i Lublina.