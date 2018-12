SKS to jest to. Warto zostać po lekcjach

Jak, w dobie komputerów i Internetu, udaje się to robić? Sekret tkwi w samej formule zajęć w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. - Na SKS-ie pani nie mówi nam, co mamy robić, ale robimy to, co chcemy- podsumowuje Kornelia Wojciechowska, uczennica V klasy SP nr 30. I faktycznie danie dzieciom i młodzieży swobody w wyborze tego, co lubią sprawia, że chętniej decydują się na aktywność fizyczną w czasie wolnym.

- Tutaj nie ma nacisku na naukę techniki, za którą są później oceniani. Mogą się wyszaleć, pobiegać, pograć w zwykłe gry ruchowe, które starsze pokolenie pamięta z podwórka. Dzięki temu SKS kojarzy się po prostu z dobrą zabawą i fajną atmosferą - uśmiecha się Elżbieta Kąsek, nauczycielka WF, która realizuje program SKS w SP nr 30 w Rzeszowie. - Takie zajęcia odciążają także rodziców, którzy nie muszą szukać dodatkowej formy aktywności na przykład w domach kultury i poświęcać czas na dowożenie tam pociech. SKS jest w szkole, dwa razy w tygodniu przez godzinę zegarową zaraz po lekcjach - dodaje.

Co ważne, SP nr 30 ma bardzo dobre zaplecze sportowe, sprawiające, że zajęcia są zróżnicowane i ciekawe. Dwie sale gimnastyczne, siłownia i osobna sala do zajęć tanecznych z lustrami sprawia, że SKS cieszy się popularnością nie tylko wśród chłopców, ale i dziewczynek. Chętnie grają w koszykówkę, siatkówkę, tenisa stołowego, a nawet biorą udział w miejskich imprezach biegowych.

- W tamtym roku byłyśmy cheerleaderkami. Uczyłyśmy się gwiazdy, szpagatu, stania na rękach. Miałyśmy też aerobik - opowiada Kaila Kanach.

Chłopcy najchętniej grają w piłkę nożną. Zasada, że na tych zajęciach robi się to, co potrafi się najlepiej sprawia, że nauczyciel może nie tylko wyłowić talenty, ale sprawić, że dzieci mniej sprawne fizycznie znacznie poprawiają swoją koordynację ruchową. I widać to gołym okiem.

- Prawda jest taka, że dziecku im mniej się każe, tym ono więcej robi, dlatego te zajęcia są niesamowicie potrzebne - mówi Elżbieta Kąsek. - To, że przychodzi na nie komplet zapisanych uczniów tylko to potwierdza- uśmiecha się.

Czy wpajana od dziecka miłość do ruchu zaowocuje w przyszłości talentami na miarę Anity Włodarczyk lub Pawła Fajdka? PKN ORLEN, który wspiera sportowców zawodowych, m.in. lekkoatletów, siatkarzy i piłkarzy ręcznych, nie ma wątpliwości, że tak. Koncern stawia na sportową edukację całych pokoleń, bo wierzy, że zaszczepiona od najmłodszych lat aktywność fizyczna to jedyny sposób na znalezienie następców dzisiejszych mistrzów.

O PROGRAMIE

Program ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy” jest realizowany od 2017 r. Finansuje go Ministerstwo Sportu i Turystyki, operatorem jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, a głównym partnerem PKN ORLEN.

Koncern już od lat stawia na sportową edukację całych pokoleń, czego najlepszym przykładem jest sponsorowanie przez koncern sportu amatorskiego i zawodowego, a wspieranymi dyscyplinami są m.in. lekka atletyka, motosport, siatkówka, piłka ręczna i piłka nożna. W tym zakresie, poza współpracą z klubami sportowymi, koncern realizuje szereg autorskich inicjatyw, takich jak ORLEN Warsaw Marathon, Akademia ORLEN Team czy Verva Street Racing.

Za rekrutację szkół do programu odpowiada operator

wojewódzki. Lista operatorów jest dostępna na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce Kontakt.