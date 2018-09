Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Idealne danie na kolację, na obiad, na koniec lata. Zaskoczcie swoją drugą połówkę i zróbcie w domu leczo. Przepis jest prosty – to danie wyjdzie zawsze (i każdemu). A jak zrobicie więcej, to można zamrozić lub zawekować w słoiku. I będzie na później: gdy nam się nie będzie akurat chciało gotować lub gdy wpadną niezapowiedziani goście.

Jak zrobić leczo?



Składniki:



1 kg papryki

1 kg pomidorów

2 kg kabaczków

1 kg kiełbasy (śląska, głogowska lub toruńska)

1 kg cebuli

olej

2 słoiczki koncentratu pomidorowego

pieprz, sól do smaku



Przygotowanie:



Wszystkie składniki pokroić w grubą kostkę. Najpierw w garnku przysmażyć na oleju kiełbasę, dorzucić do niej cebulę. Dusić. Potem dołożyć pomidory, paprykę i kabaczki. Pieprz i sól do smaku. Gdy warzywa będą miękkie wlać koncentrat pomidorowy. Zagotować. Podawać ciepłe lub gorące.

