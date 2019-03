Samsung Inkubator Lublin - tu rozwijają się polskie startupy

Samsung w swoim nowym Inkubatorze oferuje przestrzeń dla startupów, planujących zrewolucjonizować sferę bezpieczeństwa cyfrowego. Pierwszy Inkubator powstał w Rzeszowie, natomiast - jak podkreślają przedstawiciele Samsunga - uruchomienie drugiego w Polsce Inkubatora to element szerszej strategii firmy, która zakłada wspieranie młodych polskich przedsiębiorców z Polski Wschodniej oraz ich innowacyjnych pomysłów. Partnerami lubelskiego inkubatora są NASK oraz Politechnika Lubelska.

Samsung Inkubator Lublin ma oferować niezbędne warunki dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą zajmować się rozwiązaniami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Co istotne, Inkubator od razu rozpoczął działalność, a pierwsze startupy już rozwijają w nim swoje usługi. Jednym z nich jest Real Buddy, aplikacja nowej generacji, dbająca o cyberbezpieczeństwo najmłodszych. Specjalne algorytmy monitorują komunikację w poszukiwaniu treści wrażliwych, alarmując rodziców w razie potrzeby, ale co ważne, bez naruszania prywatności najmłodszych. Co istotne, mechanizm „samodoskonali” się w poszukiwaniu nowych zagrożeń i nie wymaga ręcznego wprowadzania słów kluczowych (np. błękitny wieloryb, dopalacze etc.). Dodatkowym benefitem dla rodziców są porady ekspertów dotyczące ich komunikacji z dziećmi, poświęconej trudnym tematom w zakresie bezpieczeństwa.

- W naszej działalności koncentrujemy się na dostarczaniu bezpiecznych rozwiązań dla naszych klientów. Podnoszenie świadomości na temat cyberzagrożeń i aktywne działania na rzecz ich zwalczania traktujemy jako naszą misję. Jesteśmy pewni, że nowatorskie pomysły polskich przedsiębiorców, z naszą pomocą przyczynią się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa na poziomie lokalnym i globalnym – powiedział Joseph Kim, prezes Samsung Electronics Polska.

Projekt uzyskał również poparcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

- Otwarcie Samsung Inkubator w Lublinie wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której głównym filarem jest trwały wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, danych i doskonałości organizacyjnej. Samsung inwestuje w transfer wiedzy i akcelerację startupów, a więc w młodych i ambitnych ludzi. Tak też działa nasz rząd. W stworzonym przez nas ekosystemie innowacji, mamy wiele działań po parasolem programu Start In Poland, pomagających rozwinąć skrzydła młodym biznesmenom z nowatorskimi rozwiązaniami. Co równie ważne, na mapie Polski mamy kolejny punkt, który przyczyni się do rozwoju cyfrowego krajobrazu wschodniej części naszego kraju – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Samsung zapewnia przedsiębiorcom najnowsze technologie, które mają pomóc im w opracowaniu najlepszych rozwiązań. Oprócz tego przedsiębiorcy mogą korzystać z porad i wskazówek mentorów. Co bardzo ważne, inkubowane startupy zachowują wyłączne prawa do swoich koncepcji, które powstały w ramach Inkubatora. Poza wsparciem technologicznym, Samsung zapewnia również promocję i pomoc w poszukiwaniu inwestorów. Najlepsze pomysły mogą liczyć również na wsparcie finansowe ze strony firmy.

Samsung Inkubator Lublin będzie dostępny nie tylko dla młodych przedsiębiorców, ale również dla lokalnej społeczności. W ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i podnoszenia kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, planowany jest szereg działań przeznaczonych dla mieszkańców Lublina i okolic, takich jak otwarte zajęcia z kodowania, warsztaty z przedsiębiorczości, hackatony czy wykłady tematyczne.