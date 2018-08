Jak rządził prezydent, burmistrz, wójt lub starosta Twojego powiatu, miasta lub gminy? Który radny był najaktywniejszy i najskuteczniejszy? Dziś od godz. 12 możesz oddać głos na samorządowców w wielkim plebiscycie.

Głosowanie rozpoczęło się w piątek, 24 sierpnia o godz. 12.00 i będzie trwać do poniedziałku, 17 września do godz. 21.

Dodatek prezentujący laureatów plebiscytu zostanie dołączony do "Nowin" w czwartek, 4 października.

Uroczysta gala i rozdanie nagród odbędzie się 11 października w sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Znamy już termin Wyborów Samorządowych. 21 października wybierzemy nowe, lokalne władze. Jednak wcześniej warto ocenić dokonania samorządowców, którzy przez ostatnie cztery lata sprawowali rządy w naszych małych ojczyznach.Dziś rozpoczynamy wielki plebiscyt Samorządowiec Podkarpacia - Oceniamy Władze, w którym będzie można zagłosować na każdego radnego i włodarza doceniając tym samym jego zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Nasza akcja redakcyjna będzie także dobrym sprawdzianem popularności i aktywności lokalnych polityków przed zbliżającymi się wyborami.- O przepustkę na kolejne cztery lata będzie się ubiegać większość samorządowców w naszym regionie - mówi Stanisław Sowa, redaktor naczelny “Nowin”. Warto zatem sprawdzić, co zrobił przez cztery lata prezydent, burmistrz, wójt, jak spisali się radni. To pozwoli nam podjąć decyzję przy urnie wyborczej. Czy zagłosujemy na samorządowca, który zapracował sobie na nasze zaufanie, czy też oddamy głos na kogoś innego - dodaje Stanisław Sowa.W wielkim plebiscycie samorządowym można głosowaćz naszego województwa. Głosy można oddawaćwyrażając tym samym poparcie lub dezaprobatę dla samorządowca. Wynikiem włodarza w głosowaniu będzie różnica głosów pozytywnych i negatywnych. To właśnie na podstawie tego wyniku tworzony będzie wojewódzki ranking, który wyłoni. Na nich czekają zaszczytne tytuły i prezentacje na łamach gazety i w internecie.Głosy będzie można oddawać także. W naszej akcji chcemy docenić tych, którzy w mijającej kadencji zdaniem lokalnych społeczności byli. W każdej radzie gminy, miasta, powiatu oraz wśród radnych sejmiku województwa głosami mieszkańców Podkarpacia zostanie przyznany tytułW październikuzostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie akcji -, podczas której odbiorą. Trzej prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starości, którzy uzyskają najwyższą ocenę, otrzymająPo uroczystej gali do całego nakładu "Nowin" zostanie dołączony, w którym zaprezentujemy. Na łamach dodatku znajdzie się także obszerna relacja z wręczenie nagród.Na stronach dodatku zamieścimyze zwycięzcami wśród włodarzy (prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów). Laureatom drugich i trzecich miejsc poświęcimy. O mijającej kadencji i planach na nową w rozmowach na stronach dodatku będą mogli opowiedziećrad Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega, a także z sejmiku województwa. Na kolejnych stronach dodatku zaprezentujemy Radnych na medal z rad. Wymienimy także radnych, którzy zajmą drugie i trzecie miejsca w rankingach.Wszyscy laureaci naszego plebiscytu otrzymają także, szczególnie cenną w dzisiejszych czasach. Będzie nią, które będzie poświęcone prowadzenia profilu (fanpage’a) polityka samorządowca w serwisie Facebook orazPodczas prowadzonego przez ekspertów szkolenia zostaną przedstawione, które będzie można zastosować we własnej działalności. Nabyta wiedza pozwolinajnowocześniejszy, a jednocześnie ogromnie dziś ważny kanał komunikacji z wyborcami.