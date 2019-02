Rzeszowski Wojewódzki Dom Kultury zaprasza na marcowe projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego KLAPS

W programie:

4.03.2019 r. - SZCZĘŚLIWY LAZZARO, reż. Alice Rohrwacher

11.03.2019 r. - KAFARNAUM, reż. Nadine Labaki

18.03.2019 r. - O OJCACH I SYNACH, reż. Talal Derki

25.03.2019 r. - ZŁODZIEJASZKI, reż. Hirokazu Koreeda

Pokazy filmów zaplanowano w poniedziałki o godz. 19 w WDK, ul. S. Okrzei 7. Karnety miesięczne na cztery filmy będą dostępne w cenie 25 zł a wejściówki pojedyncze na każdy film w cenie 10 zł.

Iinformacje dystrybutorów o filmach:

SZCZĘŚLIWY LAZZARO

reż. Alice Rohrwacher

Produkcja: Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy 2018

Gatunek: dramat

Czas trwania: 125 min

Poetyckie arcydzieło o przyjaźni i o współczesnym świecie

Oniryczna opowieść na styku włoskiego neorealizmu i realizmu magicznego koncentruje się wokół spotkania Lazzaro, chłopaka tak poczciwego, że często branego za pomyleńca, z pięknoduchem Tancredim, młodym szlachcicem o nad wyraz wybujałej wyobraźni.

Życie ich obu w odizolowanej wiosce pasterskiej Inviolata toczy się pod dyktando okropnej markizy Alfonsiny de Luny, królowej imperium tytoniowego i zarazem matki Tancrediego. Lojalna więź między młodymi mężczyznami zostaje przypieczętowana, kiedy Tancredi prosi Lazzaro, aby ten pomógł mu zorganizować własne porwanie.

Ten dziwny i nieprawdopodobny sojusz jest objawieniem dla Lazzaro i owocuje przyjaźnią tak cenną, że bohater będzie nawet podróżować w czasie i przestrzeni w poszukiwaniu Tancrediego. Pierwszy raz w życiu Lazzaro trafi także do wielkiego miasta.

KAFARNAUM

reż. Nadine Labaki

Produkcja: Liban, USA 2018

Gatunek: dramat

Czas trwania: 121 min

Uhonorowany Nagrodą Jury w Cannes, „Kafarnaum” sprowokował najgłośniejsze i najdłuższe (aż piętnastominutowe!) owacje podczas festiwalu. Potężny ładunek emocjonalny, jaki detonuje na ekranie Nadine Labaki, nikogo nie pozostawia obojętnym. Jej film pochłania, wstrząsa, porusza – i bywa, że doprowadza do łez. To zasługa nie tylko fantastycznego scenariusza, ale też odtwórcy głównej roli, Zejna Al Rafeea. Ten mały uchodźca z Syrii zagrał w filmie chłopca, który pozywa własnych rodziców za to, że nie byli w stanie zapewnić mu godnego życia. Dwunastoletni Zejn jest mieszkańcem bejruckich slumsów, odmalowanych w „Kafarnaum” z niezwykłą intensywnością. Zgodnie z tytułem, oznaczającym „chaos”, „bezład”, „gmatwaninę”, dzielnica uderza nadmiarem: rzeczy, ludzi, a przede wszystkim dzieci, niewinnych ofiar rzeczywistości społecznej oraz klasowych i ekonomicznych podziałów.

Nadine Labaki (autorka doskonale znanego w Polsce „Karmelu”) staje w ich obronie – i to dosłownie, wciela się bowiem w filmie w rolę adwokatki Zejna. Przed sądem chłopak odtwarza swoją historię, przywołuje dramatyczne wspomnienia, ale co najważniejsze: z pasją walczy o siebie i swoją przyszłość. To dziecko ma zdumiewającą odwagę, determinację i siłę, a przez „Kafarnaum” nawiguje go niezawodny moralny kompas, dzięki któremu odróżnia dobro od zła. Niezmordowany włóczęga, mały obrońca jeszcze mniejszych i słabszych, Zejn w pojedynkę rzuca wyzwanie niesprawiedliwości i krzywdzie. Przejmująco portretując dziecięcą solidarność, Labaki akcentuje, jak sama je nazywa, „drobne cuda”: serdeczne gesty, akty współczucia i miłości. To dzięki nim możliwe jest przetrwanie.

O OJCACH I SYNACH

reż. Talal Derki Produkcja: Niemcy, Liban, Syria, Katar 2017

Gatunek: dokument

Czas trwania: 98 min

Jest to wybitny film nominowany do Oscara 2019, zdobywca Złotego Rogu na ubiegłorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym za najlepszy dokument oraz zwycięzca kilkunastu innych prestiżowych nagród na całym świecie.

Jak wygląda z bliska życie dżihadystów? Po filmie „Powrót do Homs”, także nagrodzonym w Krakowie, który pokazywał radykalizację buntu przeciwko dyktaturze Baszszara al-Assada, pochodzący z Syrii reżyser, Talal Derki, ponownie odwiedził rodzinny kraj. Udało mu się zdobyć zaufanie rodziny islamskiego fundamentalisty, z którą spędził ponad dwa lata, filmując domową codzienność i walkę z wrogiem. W cieniu toczącej się wojny dorasta najmłodsze pokolenie bojowników dżihadu – pozbawione dzieciństwa, poddawane praniu mózgów i morderczym treningom.

Talal Derki stworzył wstrząsający portret psychologiczny islamskiego ekstremisty, w którym skupił się na emocjach i motywacjach tych, którzy całe swoje życie podporządkowują surowym religijnym zasadom.

ZŁODZIEJASZKI

reż. Hirokazu Koreeda

Produkcja: Japonia 2018

Gatunek: dramat

Czas trwania: 121 min

„Złodziejaszki” to historia trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na przedmieściach Tokio. Utrzymują się najróżniejszych dorywczych zajęć oraz drobnych kradzieży. I choć ledwo wiążąc koniec z końcem, to gdy jednak pewnego dnia w ich życiu pojawia się bezdomna dziewczynka, bez wahania decydują się zapewnić jej dach nad głową. To początek wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice z rodzinnej przeszłości.

Reżyser filmu Hirokazu Kore-eda należy do czołówki współczesnych japońskich twórców i jest najpopularniejszym przedstawicielem tej kinematografii w Polsce. W ostatnich kilku latach kinowa publiczność miała okazję obcować z jego głośnymi, nagradzanymi obrazami „Po burzy” (2016), „Nasza młodsza siostra” (2015), „Jak ojciec i syn” (2013). Krytycy nazywają go kontynuatorem filmowej tradycji japońskiego mistrza Yasujiro Ozu, jednak sam Koreeda uważa, że bliżej mu do Kena Loacha, który podobnie jak on używa kamery do sportretowania społecznych nierówności i absurdów współczesnego świata.

