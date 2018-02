Znany jest już harmonogram Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Zwycięskie projekty poznamy w czerwcu.

Komisja do spraw Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jest już po pierwszym posiedzeniu. Pracujący w niej radni poświęcili je na opracowanie harmonogramu prac nad przyszłorocznym budżetem.Luty komisja poświęci na spotkania z przedstawicielami rad osiedli, organizacji pozarządowych i mieszkańcami. Będzie także promować przyszłoroczny budżet, przede wszystkim w internecie. Komunikaty promocyjne mają być także wyświetlane w autobusach MPK. Propozycje zadań do realizacji w przyszłym roku będzie można zgłaszać między 7 a 21 marca. Następnie do 11 kwietnia zaplanowano czas na ich weryfikację. Potrwa ona kilka dni, a 16 kwietnia urzędnicy opublikują listę przedsięwzięć zakwalifikowanych do głosowania.Czas na oddawanie głosów planowany jest między 16 kwietnia a 8 maja. Liczenie głosów potrwa nie dłużej, niż do 7 czerwca, najpóźniej 12 czerwca zostaną ogłoszone wyniki.Tymczasem miejscy urzędnicy przygotowują już przetargi na realizację zadań, które na ten rok mieszkańcy wybrali w ubiegłorocznym głosowaniu. Wśród inwestycji ogólnomiejskich będą to m.in. modernizacja kompleksów sportowych przy ulicach Matuszczaka i Solarza. Za około milion złotych rozbudowy doczeka się także stadion sportowy przy ulicy Stanisława Gliwy na osiedlu Słocina.Niemal 500 tys. zł ma kosztować wymiana sprzętu informatycznego w rzeszowskich bibliotekach publicznych. Na osiedlach przeważają inwestycje w place zabaw i boiska sportowe przy blokach i szkołach. Ma przykład na Miłocinie w parku powstanie ścieżka dydaktyczna i urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. Ale są też inwestycje bardziej przyziemne, jak wymiana ogrodzenia wokół SP 31 przy ul. Pułaskiego, czy remont nawierzchni ulic Szwoleżerów i Podchorążych.Z kolei na osiedlu Załęże mieszkańcy wybrali do realizacji remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. W rejonie ulic Ofiar Katynia i Broniewskiego mieszkańcy wybrali montaż dodatkowych kamer miejskiego monitoringu.

