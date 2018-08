Skutery i rowery rozgościły się w Rzeszowie zaledwie 1,5 miesiąca temu, a już cieszą się sporą popularnością. Od 19 lipca, liczba wypożyczeń przekroczyła już 12 tys., a liczba przejechanych kilometrów to ponad 45 tys.

– Gdyby kilometry zrobione przez Rzeszowian na pojazdach blinkee.city ułożyć w jedną linię to okazałoby się, że mieszkańcy tego miasta już dawno objechali kulę ziemską! – chwali się Paweł Maliszewski, współzałożyciel blinkee.city.

Rowerowy Rzeszów policzony

Wypożyczenie rowerów miejskich dziecinnie proste?

O tym, że mieszkańcy Rzeszowa chętnie korzystają z rowerów miejskich łatwo się przekonać. Wystarczy wyjść na spacer rzeszowskimi uliczkami. Wtedy można spotkać stojące je w różnych miejscach miasta. Widać też osoby, które dzięki skuterom przemierzają Rzeszów. Okazuje się, że sumując wszystkie kilometry przejechane przez rowerzystów i motorowerzystów, to wyjdzie nam... obwód kuli ziemskiej.Od połowy lipca możemy korzystać z 20 skuterów elektrycznych oraz 100 rowerów. Rowerów elektrycznych jest 30. Co ciekawe, wbrew początkowym założeniom to skutery okazały się popularniejsze niż rowery.Przełożyło się to także na ilość wyjeżdżonych kilometrów.. Jednak czas, na jaki wypożyczamy rowery jest ponad dwa razy dłuższy niż ten spędzony na skuterze. Ale to wynika zapewne z tego, że rowerem poruszamy się znacznie wolniej niż motorowerem.Zadowolenie Rzeszowian widać nie tylko w statystykach wypożyczeń. Mówią o tym także komentarze w mediach społecznościowych. Rejestracja i obsługa aplikacji jest prosta i wygodna. Doceniona przez użytkowników została dobra jakość sprzętu i nowoczesny wygląd.Zobacz też: W Rzeszowie startuje wypożyczalnia rowerów i skuterów