Rzeszów w sobotę zgasi światła, aby przypomnieć o ochronie planety

W Rzeszowie zgaśnie m.in. oświetlenie na płycie Rynku Rzeszowskiego.

Godzina dla Ziemi WWF to największa ekologiczna akcja na świecie, która odbywa się co roku w ok. 180 państwach na 7 kontynentach.

30 marca o godz. 20.30 czasu lokalnego słynne budowle na całym świecie pogrążą się w ciemnościach na 60 minut w symbolicznym geście solidarności z ideą ochrony naszej planety.

W Polsce światła zgasną pod hasłem „Ty też niszczysz swój dom”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na udział każdego z nas w procesie niszczenia naszego domu – Ziemi.

Do akcji w Polsce dołączyło już 87 miast, w tym Rzeszów, w którym zgaśnie, m.in. oświetlenie na płycie Rynku Rzeszowskiego oraz budynkach Urzędu Miasta (Rynek 1, Rynek 11, Rynek 12, Joselewicza 4, Okrzei 1, Pl. Ofiar Getta 7, Kopernika 15).

Globalna akcja Godzina dla Ziemi WWF inspiruje setki milionów ludzi na całym świecie i przypomina, że jako konsumenci mamy ogromny wpływ na działania rynku, a jako obywatele – na tworzone prawo. Każdy może wziąć udział w akcji gasząc światło w swoim domu i wysyłając apel do Prezydenta RP na stronie godzinadlaziemi.pl.