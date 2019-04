Rzeszów popiera strajkujących nauczycieli. Przed I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się druga pikieta [FOTO]

Po raz drugi nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy Rzeszowa spotkali się, by wspólnie rozmawiać i dzielić się swoimi emocjami związanymi ze strajkiem nauczycieli, trwającym w całej Polsce.

Kinga Klaczkowska z XII LO odczytała list otwarty.

- My nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Rzeszowa, w trosce o jakość i przyszłość polskiej edukacji pragniemy zabrać głos. Z niepokojem obserwujemy narastające napięcia w całym środowisku szkolny, uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania rządu koncentrują się kształtowaniu zafałszowanego i krzywdzącego dla nas wizerunku nauczyciela, a nie na szukaniu porozumienia. Rząd i MEN próbują pokazać, że nie jesteśmy potrzebni sprowadzająca nauczyciela do roli strażnika tylko przy egzaminie. Tymczasem nikt nie reaguje na fakt przerwy w nauce. Mimo to, że nie jesteśmy teraz w salach lekcyjnych z naszymi uczniami to ich dobro najbardziej leży nam na sercu... - czytała Kinga Klaczkowska.

Odczytano również 11 postulatów nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie, którzy skierowali je do rodziców. W liście znalazła się również prośba o zrozumienie i wsparcie w walce.

Postulaty, które odczytywano dziś przed I LO dotyczyły zmian przeładowanej podstawy programowej, mniej licznych klas, powrotu nauczania indywidualnego do szkół, zwiększenia liczby specjalistów i psychologów, lżejszych plecaków, opieki higienistki szkolnej w godzinach pracy placówki, wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, ograniczenia biurokracji, zniesienia egzaminów po szkole podstawowej, zajęć dodatkowych i utrzymania jednozmianowości w szkole tak, aby dzieci miały możliwość swoich pasji po zajęciach w szkole.

Podczas dzisiejszego spotkania wyczytano również szkoły, które solidaryzują się w strajku nauczycieli. Są to: 1 Liceum Ogólnokształcące, 2 Liceum Ogólnokształcące, 3 Liceum Ogólnokształcące, 4 Liceum Ogólnokształcące, 5 Liceum Ogólnokształcące, 6 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1, 8 Liceum Ogólnokształcące, 9 Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, 12 Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 w Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Energetycznych , Zespół Szkół Spożywczych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz Zespół Szkół Muzycznych nr 1.