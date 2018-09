Fani grupy Breakout pod pomnikiem Tadeusza Nalepy w Rzeszowie. (© Krzysztof Kapica)

W dniach 13-15 września kolejna edycja festiwalu Rzeszów Breakout Days. W Rzeszowie spotkają się muzycy bluesowi z całej Polski, aby oddać muzyczny hołd wybitnemu artyście: Tadeuszowi Nalepie oraz stworzonemu przez niego zespołowi Breakout.

Festiwal Rzeszów Breakout Days 2018 rozpocznie się w czwartek (13 września) koncertem „B.B. King Nalepa” w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Rzeszów. Poprowadzi go Jan Chojnacki z radiowej „Trójki”, a zagrają muzycy obracający się w klimacie bluesa i rocka: Sebastian Riedel, Leszek Cichoński, Sławek Wierzcholski, Bartek Grzanek, Piotr Nalepa, Wojtek Famielec, Józef Rusinowski, Michał Jurkiewicz, Robert Lubera i Żaneta Lubera. Koncert będzie także transmitowany w audycji "Bielszy odcień bluesa" w radiowej "Trójce".



Finał Rzeszów Breakout Days 2018 na rzeszowskim Rynku

W piątek na rzeszowskim Rynku odbędzie się koncert finałowy, składający się z dwóch części. W pierwszej części: “Synowie Bluesa” zagrają Piotr Nalepa oraz Sebastian Riedel.



Piotr Nalepa to gitarzysta i kompozytor, syn Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej. Piotr rozpoczynał swoją karierę u boku ojca, w którego zespole występował nieprzerwanie od 1993 roku.



Sebastian Riedel to lider blues-rockowego zespołu Cree, który swoim stylem muzycznym nawiązuje do lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Prywatnie – syn legendarnego wokalisty grupy Dżem – Ryszarda Riedla.



Zarówno Piotr jak i Sebastian pielęgnują spuściznę po swoich rodzicach, angażując się w projekty upamiętniające zespoły Breakout i Dżem.



W drugiej części koncertu wystąpi Ireneusz Dudek, znany pod pseudonimem artystycznym Shaki’n Dudi. Ireneusz jest nie tylko kompozytorem, wokalistą i autorem tekstów, ale także gra na skrzypcach i harmonijce ustnej. Obraca się w klimacie bluesa, rock and rolla i neo swingu. Jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Bluesowej oraz twórcą i organizatorem największego festiwalu bluesowego w Polsce – Rawa Blues Festival. Angażował się w wiele projektów muzycznych, występował w zespołach Apokalipsa, Dudek Blues Band oraz Blues Session Ireneusza Dudka, formacji The Dudi’s, pojawiał się w grupach Big Blues Band, Big Band Boogie oraz w Triu – Dudek-Błędowski-Gembalski. W latach 70-tych współpracował również z Breakoutem.



WIDEO: Zagrali "Kiedy byłem małym chłopcem" - happening pod pomnikiem Nalepy w Rzeszowie





Koncert zespołu Czarny Pies

O 22 w Hotelu Bristol w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days odbędzie się koncert formacji Czarny Pies. To projekt muzyczny Leszka Windera. Każdy koncert to jednorazowy skład muzyków i indywidualny program. W ramach Breakout Days, oprócz Leszka Windera na scenie pojawią się skrzypek i multiinstrumentalista Jan Gałach, legendarny perkusista supergrupy SBB Jerzy Piotrowski, gitarzysta i multiinstrumentalista Mirosław Rzepa, grający na harmonijce Michał Kielak oraz Krzysztof Ścierański – od wielu lat najlepszy gitarzysta basowy w Polsce.



W sobotę (15 września) tradycyjnie już Gramy dla Nalepy. Na ul. 3 Maja przy pomniku Tadeusza Nalepy gitarzyści (wszyscy chętni) zagrają wspólnie jeden z najsłynniejszych utworów Breakoutu – „Kiedy byłem małym chłopcem”. Start o godz. 16.00. Materiały do nauki gry na gitarze można pobrać ze strony www.breakoutdays.pl



Na małej scenie przy ulicy 3 Maja zagrają także zespoły The Blues oraz Blues Perspective Band.



Przez wszystkie dni trwania festiwalu Rzeszów Breakout Days 2018 będzie też można zobaczyć dwie wystawy: wystawę prac Agi Krysiuk „Obrazy z płyt winylowych” w Hotelu Bristol oraz plenerową wystawę fotografii Marka Karewicza na rzeszowskim Rynku.



Aga Krysiuk od 2012 roku jako jedyny twórca w kraju ręcznie wykonuje obrazy i rzeźby ze starych płyt winylowych. Tworzy je samodzielnie opracowaną techniką rękodzieła. To doskonały przykład kreatywnego podejścia do upcyklingu, nadającego nowe życie przedmiotom, które straciły swoją pierwotną funkcję. Płyty, które nie mogą cieszyć już naszego ucha, cieszą nasze oko. Biało-czarne portrety wykonane z płyt winylowych, stanowią pewnego rodzaju pomost między światem muzyki, a przestrzenią sztuk wizualnych. Z materiału, z którego niegdyś wydobywały się dźwięki powstał obraz.



Marek Karewicz (1938 – 2018) - to fotografik, autor okładek płytowych, dziennikarz muzyczny, popularyzator i kronikarz muzyki jazzowej i rockowej. Jego archiwum liczy prawie 2 miliony negatywów. Na swoich fotografiach utrwalił niemal całą historię polskiego jazzu, a także rocka. Poczynając od otwarcia Hybryd w 1957 roku przez kilkadziesiąt lat festiwali Jazz Jamboree, Jazz nad Odrą, koncert Rolling Stonesów w Sali Kongresowej aż po słynne fotografie Krzysztofa Komedy. Wykonał też portrety wielkich klasyków: Dave’a Brubecka (przy fortepianie Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli), Stana Getza, Arta Farmera, Don Ellisa, Milesa Davisa, Elvina Jonesa, Elli Fitzgerald.



Bezpłatne zaproszenia na Rzeszów Breakout Days 2018

Na wszystkie wydarzenia Rzeszów Breakout Days 2018 wstęp wolny. Wejście na koncerty B.B. King Nalepa oraz formacji Czarny Pies na bezpłatne zaproszenia dostępne w Estradzie Rzeszowskiej (liczba biletów ograniczona). Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie www.breakoutdays.pl oraz www.estrada.rzeszow.pl.

