26 maja w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym Aeropolis w Jasionce grupa 250 ekspertów z branży IT będzie uczestniczyć w drugiej edycji konferencji programistycznej RZEmiosło.IT.

RZEmiosło.IT to jedyne wydarzenie w Polsce południowo – wschodniej poświęcone tematyce "Software Craftsmanship". Prelekcje obejmujące szeroki zakres tematyczny "rzemiosła" programistycznego (począwszy od aspektów projektowych po konkretne rozwiązania technologiczne) wygłoszą ogólnopolskie sławy środowiska IT: Jarosław Pałka, Mariusz Gil, Szymon Warda, Konrad Kaplita, Piotr Stapp, Jakub Mrugalski, Michał Sondej oraz Maciej Aniserowicz.



- Zeszłoroczny sukces RZEmiosła.IT przerósł nasze oczekiwania, a pozytywny feedback utwierdziły inicjatorów - członków rzeszowskich grup programistycznych Rg-dev oraz RRUG, o potrzebie takich spotkań - tłumaczą organizatorzy.



"RZEmiosło.IT" jest dedykowane "artystom kodowania" dlatego tematyka spotkania nie skupia się na konkretnych frameworkach ani językach programowania. Przewidziana jest duża dawka dobrych praktyk, wzorców, metodologii i architektur złożonych systemów informatycznych, a także okazja do branżowej wymiany doświadczeń podczas networkingu.



Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej: rzemioslo.it.





