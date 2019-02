Rozpoczęły się zapisy na semestr letni Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie

Na zajęcia w Rzeszowie mogą się rejestrować wyłącznie uczniowie szkół podstawowych w wieku 7-12 lat zamieszkałe w województwie podkarpackim. Rodzice mogą zapisywać dzieci rejestrując je online, poprzez konto utworzone na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut. Rejestracja będzie aktywna do 4 marca (do godz. 23.59.59).

Organizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza". Partnerem strategicznym projektu jest Pratt&Whitney Rzeszów. Od marca 2018 projekt wspiera także Uniwersytet Rzeszowski, gdzie odbywają się wykłady dla studentów DUT.

Semestr letni to cztery spotkania - od marca do czerwca, jedno w miesiącu, zawszę w sobotę. Wykłady, w których uczestnicy biorą udział trwają godzinę i poruszają naukowe zagadnienia z wybranych dziedzin. W tym semestrze studenci DUT dowiedzą się skąd płynie prąd, poznają historię ognia i jego tajemnice, spróbują odkryć i poznać to czego nie widać oraz przekonają się, że świat z filmów science fiction, nie jest taki odległy jakby mogło się wydawać.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego organizowane są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, która od 2009 roku prowadziła Politechnikę Dziecięcą. Fundacja chcąc rozszerzać tematykę zajęć podpisała umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim na podstawie, której powstał DUT. Wykłady odbywają się w Rzeszowie oraz pozostałych czterech Filiach: Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli. W Rzeszowie na zajęcia mogą zapisywać się dzieci z całego województwa podkarpackiego, w Dębicy zamieszkałe na terenie powiatu dębickiego; w Ustrzykach Dolnych zajęcia skierowane są do dzieci uczęszczających do szkół w gminie oraz do dzieci z Gminy Olszanica; w Mielcu dla wszystkich mieszkających w powiecie mieleckim; a Stalowej Woli zamieszkałych na terenie powiatu stalowowolskiego.

Zajęcia DUT mają na celu pokazanie małym studentom, że nauka to nie tylko książki, ale także doskonała zabawa. Zajęcia prowadzą naukowcy, wykładowcy oraz popularyzatorzy nauki z całej Polski, którzy poprzez wykłady czy pokazy z interesującymi eksperymentami, inspirują dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki. Do tej pory liczba uczestników projektów edukacyjnych organizowanych przez Fundację wyniosła już ponad 40 000 osób. Wszelkie pytania prosimy kierować na maila info@dolina-wiedzy.pl lub pod nr tel. 17 888 60 03.