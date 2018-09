Już od soboty 29 września będziemy mogli pojeździć w Rzeszowie na wrotkach.

Nowa wrotkarnia w Rzeszowie - gdzie możemy pojeździć na wrotkach?

Specjalna promocja z okazji otwarcia

Nie martw się, jeśli nie masz wrotek

Ile zapłacimy za godzinę jazdy?

Na jesienne i długie zimowe wieczory będziemy mieć nową, świetną rozrywkę.Lokalizacja nowej atrakcji jest świetna, bo lokal znajduje się w centrum miasta , a dokładniej przy. Na wrotkach można szaleć od wtorku do niedzieli od godz.. Zaletą wrotkarni WyWrotki jest ponadTo idealne miejsce na spędzanie czasu ze znajomymi, dziećmi, rodziną, przyjaciółmi i kolegami z pracy.W weekend 29 i 30 września czeka nas też specjalna promocja. Płacimy za godzinę jazdy, a możemy jeździć praktycznie do zamknięcia. W przyszłości organizatorzy planują konkursy oraz wyjątkowe dni, kiedy będzie można wejść bezpłatnie.Na można wypożyczyć nie tylko wrotki, ale wszystko to, co potrzebne do dobrej i bezpiecznej zabawy czyli kask i ochraniacze.W tygodniu (oprócz poniedziałku, bo wtedy wrotkarnia jest nieczynna), za godzinę jazdy zapłacimy 13 zł. W weekend cena za zabawę to 18 zł. Wypożyczenie wrotek to dodatkowy koszt 5 zł. ️W środę i piątek to dni kiedy z studenci w cenie za jedną godzinę będą mogli pojeździć 2.