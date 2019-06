Rowerzyści z Jarosławia pojadą rowerami do Neapolu i pomogą choremu dziecku. Będą zbierać pieniądze dla podopiecznej fundacji Mukohelp

Wyprawa, która zacznie się 6 lipca na jarosławskim rynku ma potrwać ok. 20 dni. Planują przejechać ok. 2200 km. Wracać będą samolotem.

Tym razem losy trójki rowerzystów przecięły się z młodą, ale bardzo prężnie działająca fundacją Mukohelp z Jarosławia, która pomaga chorym na mukowiscydozę. Życie z tą ciężką, wielonarządową chorobą, to nieustanne wydatki.

To już druga rowerowa wyprawa, przy okazji której Kacper Kogut, Andrzej Kozioł i Krystian Mroziak organizują pomoc charytatywną. Rok temu pojechali do Grecji i zbierali pieniądze dla chorego chłopca z Jarosławia. Udało im się zebrać ponad 12 tys. zł.

- Chcemy jeszcze jak zwykle pod drodze coś zwiedzić. Pojedziemy przez Kraków, potem Czechy. W Austrii chcemy być w Wiedniu, a w Słowenii w Lublanie. Potem już Włochy przez Rzym do Neapolu. Trasa zmienia się jednak na bieżąco, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Wracamy samolotem, bo nie dostaniemy więcej urlopu

- opowiadają rowerzyści.

Ponad dwa tysiące kilometrów na rowerach przez kilka krajów to wiele wyzwań i niespodziewanych sytuacji po drodze. - Spanie to jest pełna improwizacja. Są to oczywiście tylko namioty i śpiwory. Zwykle śpimy w miejscach nie za bardzo ustronnych, ale też nie za blisko zabudowy. Na takiej wyprawie nie da się wszystkiego zaplanować. Wszystko wychodzi w trakcie. W zeszłym rok wzięliśmy ze sobą za dużo rzeczy. Teraz, nauczeni doświadczeniem, będziemy mieć lżejsze bagaże - mówi Kacper Kogut.