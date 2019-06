Rowerzyści i piesi dostaną nową ścieżkę na Lisiej Górze w Rzeszowie

- Na całej długości powstanie tu dodatkowa alejka. Dzięki temu piesi i rowerzyści będą mieli do dyspozycji osobne pasy ruchu. Będzie wygodniej i bezpieczniej – mówi Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Tereny rekreacyjne nad Wisłokiem to latem najpopularniejsze miejsce wypoczynku w Rzeszowie. Dlatego miasto regularnie je rozbudowuje i wyposaża w nowe elementy. Ze względu na duży ruch pieszo-rowerowy w poprzednim etapie poszerzono tu ścieżkę na odcinku od mostu na potoku Rudka, aż po przystań kajakową. Dalej w kierunku ulicy Jarowej droga została pokryta nowym asfaltem, ale pozostała wąska. Teraz to się zmieni.

Inwestycję wartą nieco ponad 2,1 mln zł realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie. Do tej pory firma wykonała już wykop pod ścieżkę rowerową, a także ułożyła kable i wybudowała fundamenty pod latarnie, które oświetlą rozbudowany fragment drogi. Prace potrwają maksymalnie do września. Kolejną inwestycją w tereny nad rzeką ma być przedłużenie tartanowej ścieżki biegowej, która w tej chwili zaczyna się na wysokości hali widowiskowo-sportowej na Podpromiu i prowadzi obok kładki pieszo-rowerowej, do mostku na “Rudce”.