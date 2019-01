Ronald McDonald w Rzeszowie uszkodzony! Policja szuka mężczyzny, który uszkodził klauna z restauracji McDonald. Straty sięgają 6,5 tys. zł

Do zniszczenia doszło 19 kwietnia 2018 r. po północy. Sprawca kopał i rzucał figurą klauna. Spowodował uszkodzenia w postaci zarysowań i pęknięć na lakierze. Uszkodził on również ławkę, do której przymocowana była figura. Spowodowane przez niego straty zostały oszacowane na kwotę 6,5 zł.

Kim jest mężczyzna, który zniszczył figurę Ronalda McDonalda?

Prowadzący dochodzenie policjanci ustalili wizerunek sprawcy. To mężczyzna w wieku około 25 lat ubrany w szarą kurtkę typu jeans, spodnie koloru czarnego buty sportowe koloru czarnego. Sprawcy towarzyszyło trzech innych mężczyzn, którzy są bezpośrednimi świadkami tego uszkodzenia.

Policja czeka na zgłoszenia

Osoby, które rozpoznają na zdjęciach mężczyznę, albo były świadkami zdarzenia, proszone są o kontakt z policjantami Komisariatu Policji Rzeszów Śródmieście. Można to zrobić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod nr telefonu 17 858 3662 lub 17 858 3660 albo z dyżurnym komendy tel. 17 858 3310 lub 112.

Źródło: Agencja Informacyjna Polska Press