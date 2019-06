Roksana Węgiel pokazała dziś nowy teledysk do piosenki "Dobrze Jest, Jak Jest"

Płyta wokalistki pochodzącej z Jasła ukaże się już w piątek 7 czerwca.

Tracklista:

Anyone I Want To Be

Żyj

Bunt

Gra

Nie zmienisz mnie

Obiecuję

Lay Low

Potrafisz

Dobrze jest, jak jest

Że to nie to

Nie zmienisz mnie ft. Daniel Yastremski

Żyj (Akustycznie)

Demony / Nowy dzień

Oprócz piosenki "Dobrze jest, jak jest", debiutancki krążek promował też utwór Lay Low.