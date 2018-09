Rekordzista Guinnessa zorganizował w Zespole Szkół Mechanicznych, gdzie uczy wychowania fizycznego, specjalny pokaz.

- Stąd pomysł na akcję w szkole, podczas której chciałem przekonać młodzież do przyjeżdżania na lekcje na rowerach, a zachętą dla nich niech będą za to np. noty z zachowania i oceny z wychowania fizycznego - mówi rzeszowski trialowiec.- Jeśli ich przekonałem do ruchu, do sportu, będzie to dla mnie duża satysfakcja. Widzę zresztą, że uczniowie coraz bardziej się starają i dobrze się z nimi pracuje.

Ideą trwającego właśnie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest zachęcanie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń. W rokrocznej akcji chodzi m.in. o to, by przekonać ludzi do ruchu, chodzenia pieszo, jazdy na rowerze.Specjalnie dla ok. 400 -500 młodych osób przygotował dwa pokazy umiejętności trialowych.Krystian, który wskakuje rowerem na najwyższe budynki świata stara się o pozwolenie na bicie rekordu w nowych drapaczach chmur, m.in. w Chinach. Cały czas trenuje. Natomiast rekord z podciąganiem się na drążku, z powodu przeciążenia przedramion, musiał na razie odłożyć w czasie.