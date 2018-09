(© Taco Hemingway)

Taco Hemingway to jeden z najgorętszych nazwisk polskiego rapu. Jego współpraca z Quebonafide i płyta SOMA to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku. Teraz przyjedzie do Rzeszowa!





Taco Hemingway - kiedy koncert w Rzeszowie?

W poniedziałek miasto zelektryzowała wiadomość o koncercie Taco w Millenium Hall. Zaprezentuje on tam swój najnowszy album "Cafe Belga". Jak informują organizatorzy bilety sprzedają się jak świeże bułeczki.



- Dwie tańsze pule biletów sprzedały się w ciągu kilku godzin od momentu ogłoszenia koncertu - mówi nam Łukasz Osowicz, jeden z organizatorów - Nie pamiętam, aby na koncert rapera w Rzeszowie bilety sprzedawały się w tak błyskawicznym tempie.







Bilety na Taco Hemingway w Rzeszowie - czy jeszcze można je kupić?

Bilety jeszcze są, ale jeśli chcecie zobaczyć Taco Hemingwaya na żywo w Rzeszowie, musicie się śpieszyć.



- Dziennie sprzedaje się po kilkaset wejściówek - informuje Osowicz.



Koncert Taco Hemingwaya zaplanowany jest na 21.10.2018, na godzinę 18.00 (o godz. 16.00 nastąpi otwarcie bram). Raper wystąpi na skwerze w Millenium Hall.



Bilety Taco Hemingwaya w cenie 75 zł możecie kupić wyłącznie przez internet.



Wyświetl ten post na Instagramie. Na ostatnią piosenkę zalało nam sprzęt. Zrobiliśmy "Następną stację" acapella. Kochamy was. W tym miesiącu nowa epka. @maciejrumak @partykapartyka #opener2017 #SZPRYCER Post udostępniony przez tacohemingway (@tacohemingway) Lip 1, 2017 o 1:21 PDT Artysta bardzo chroni swoją prywatność i nie udziela wywiadów. Został uhonorowany Fryderykiem 2018, ale nawet nie pojawił się na gali, aby odebrać nagrodę. O jego związku z Igą Lis rozpisują się najpopularniejsze portale plotkarskie w Polsce. Teraz rzeszowianie będą mogli posłuchać rapera na żywo

