Rekord - dwa tysiące biegaczy w 6. PKO Biegu Niepodległości w Rzeszowie. Większość wzięła udział w akcji charytatywnej [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rzeszowski PKO Bieg Niepodległości w oczywisty sposób odwołuje się do historii naszego kraju, ale jednocześnie co roku sam tworzy historię sportu w regionie. Co roku bowiem gromadzi na starcie coraz więcej ludzi. Tym razem na trasę ruszyło ponad 2 tysiące osób. Biegu o takiej frekwencji nigdy dotąd na Podkarpaciu nie było.

Jako że biegano w w stulecie odzyskania niepodległości, przed startem uczestnicy biegu odśpiewali hymn Polski. Zaintonowali go Irena Zięba i Adrian Grądziel, młodzi śpiewacy z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

Po tej podniosłej chwili pistolety startowe trafiły do Aleksandra Puły, dyrektora Makroregionu Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Lublinie, i Andrzeja Gutkowskiego, wiceprezydenta Rzeszowa. Panowie dali ognia i rzeka ludzi ruszyła na trasę. Po chwili na Al. Rejtana utworzyła się imponująca, żywa flaga, bo tysiąc osób ubranych było w białe, a tysiąc w czerwone koszulki.

- Tłum był wielki i wytworzyła się fajna, pozytywna energia - mówiła Matylda Kowal, podwójna olimpijka, która zajęła 2. miejsce. - Biegło mi się bardzo dobrze. Wprawdzie na ostatniej prostej trafiało się na ścianę wiatru, ale generalnie było super. Czuję się, jakbym wygrała, bo przecież byłam najlepszą Polką - uśmiechała się sympatyczna lekkoatletka Resovii.

Walka na finiszu u panów

Kilka dni przed imprezą faworytami zawodów byli biegacze i biegaczki z Kenii. Ostatecznie nie dotarli do Rzeszowa. W ich miejsce pojawili się mocni biegacze zza wschodniej granicy. Wśród pań triumfowała filigranowa Waleria Zinenko.

- Biegłam dotąd tylko Rzeszowską Piatkę. Bieg Niepodległości zrobił na mnie duże wrażenie. Trasa bardzo fajna, pogoda też, za wyjątkiem wiatru, który kilku miejscach solidnie wiał. Proszę wspomnieć, że organizacja była bardzo dobra. Na pewno wrócę do Rzeszowa, a teraz szykuję się na przełajowe mistrzostwa Europy - dodała biegaczka z Iwano-Frankiwska.