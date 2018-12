Regionalny Puchar Polski. Zdzisław „Hrabia” Napieracz z rozgrywkami tysiąca małych klubów na dobre i na złe

1 maja 1975

Stal Rzeszów sięgnęła po Puchar Polski jako pierwszy klub z 2 ligi. Rzeszowianie na stadionie Cracovii, w obecności 15 tys. kibiców, pokonali w finale ROW II Rybnik po rzutach karnych. To wciąż największy sukces w historii rzeszowskiej piłki nożnej.

– W pierwszym składzie grało nas pięciu wychowanków, co się rzadko zdarza. To, nawet jak na dzisiejsze czasy, bardzo dużo. Była fajna atmosfera, pełne trybuny. W ćwierćfinale wyeliminowaliśmy Stal Mielec, mistrza Polski w pełnym składzie, z reprezentantami Polski. W półfinale z Pogonią Szczecin, przy pełnym stadionie, z 30 tysiącami kibiców, którzy siedzieli przy linii i trudno było nawet wyrzucić piłkę z autu, wygraliśmy po dogrywce 3:0. Mecz pamiętam, jak dziś, toczył się na błocie – opowiada Zdzisław Napieracz.

W finale, na starym stadionie Cracovii, trzeba było wykonywać rzuty karne. Trafiłem z „jedenastki” jako jedyny z sześciu pierwszych. Nikt nie chciał bić pierwszego karnego, a że miałem być jednym z wykonawców, podszedłem i trafiłem. Po mnie następnych pięciu nie strzeliło. To była masakra. Puchar był nasz, bo strzeliliśmy na 2:0, potem na 2:1 i 3:1. Podają wszędzie wynik 3:2, ale było 3:1, bo rybniczanie już nie strzelali piątego karnego

- dodaje Zdzisław Napieracz.

– Po zdobyciu pucharu była przede wszystkim wspaniała uroczystość na stadionie. Na trybunach kilka tysięcy kibiców, najpierw przemaszerowaliśmy przez tor żużlowy, potem usiedliśmy na trybunie, były gratulacje, przemówienia nagrody. Jakie? Dostałem pamiątkowy złoty zegarek z wygrawerowanym nazwiskiem, który mam zresztą do dziś, skórzaną dyplomatkę na jakieś dokumenty, a jeżeli chodzi o nagrodę pieniężną to na dzisiejsze czasy było to około tysiąca złotych – przypomina nasz rozmówca.

6 maja 1977

Napieracz zdobył Puchar Polski z Zagłębiem Sosnowiec, pokonując na Stadionie Śląskim 1:0 Polonię Bytom.

– Dzięki tym dwóm zwycięstwom miałem okazję rozegrać kilka meczów w dawnym Pucharze Zdobywców Pucharów. Nigdy nie zapomnę wyjazdu na mecz do PAOK-u Saloniki. W Grecji panował prawdziwy kocioł. Czułem się trochę jak za młodych lat, kiedy podawałem piłki na meczach – opowiada.

– Jako podawacz piłek zadebiutowałem w meczu Stali Rzeszów z Gwardią Warszawa. W Stali grał mój idol z dzieciństwa Ludwik Poświat. Byłem świadkiem okropnych wyzwisk pomiędzy nim a bramkarzem gości. Do tego dochodziły krzyki kibiców. Przekleństwa swoją drogą, ale wyzwiska typu: „alkoholik, kryminalista” robiły na dziecku duże wrażenie. Z jednej strony byłem zszokowany i wystraszony, z drugiej zafascynowany niezwykłą atmosferą na trybunach - dodaje.