Regionalny Puchar Polski. Rywalizacja w okręgach i podokręgach wkracza w decydującą fazę. Mogą iść śladami Apklan Resovii

Rzeszowianie zwyciężyli w poprzedniej edycji w naszym województwie i dzięki temu awansowali do rywalizacji na szczeblu centralnym. Niebawem czeka ich mecz z Lechią Gdańsk, a to już spora gratka dla kibiców i dowód na to, że warto walczyć w Regionalnym Pucharze Polski.

Jak przedstawia się sytuacja w obecnie trwającej edycji w poszczególnych podokręgach?

Najbliżej wyłonienia zwycięzcy jesteśmy w okręgu Jarosław, gdzie do rozegrania zostało już tylko spotkanie finałowe, które zaplanowano na marzec przyszłego roku. Zmierzą się w nim JKS Jarosław i Sokół Sieniawa, a więc spadkowicz z 3 ligi i jej beniaminek. Nie można więc tutaj mówić o żadnej niespodziance, bo jarosławianie od wielu sezonów zachodzą daleko w Regionalnym Pucharze Polski, a Sokół to półfinalista poprzedniej edycji.

W obecnie trwającej JKS eliminował Czerwonych Cewków, Biało-Czerwonych Kaszyce oraz KS Wiązownica. Sieniawianie natomiast w drodze do finału musieli się uporać z Pogonią-Sokół Lubaczów, Piastem Tuczempy i Wólczanką Wólka Pełkińska.

W okręgu Krosno na wiosnę rozegrane zostaną mecze półfinałowe, ale par jeszcze nie znamy. W stawce zostały następujące ekipy: Geo-Eko Wiki Ekoball Stal Sanok, Iskra Przysietnica, Przełom Besko i Przełęcz Dukla.

Na ten moment najniżej klasyfikowaną drużyną z tej czwórki jest Przełęcz, która w klasie okręgowej plasuje się na 14. miejscu. W tej samej klasie rozgrywkowej występuje Iskra, a klasę wyżej grają Przełom i sanoczanie. To właśnie ta ostatnia drużyna jest zdecydowanym faworytem do końcowego triumfu i awansu na szczebel wojewódzki.

Za drużyną z Sanoka przemawia również historia, bo wszyscy dobrze pamiętamy jej starcia z Legią Warszawa. Jak to jednak w pucharze - niespodzianek wykluczyć nie można, a taką sprawiła już choćby Przełęcz, eliminując Karpaty Krosno. Do ćwierćfinału tego okręgu dotarła występująca w A klasie Zorza Łęki Dukielskie i mocno postraszyła Przełom, ale ostatecznie, po szalonym meczu, uległa mu 4:6.

Na tym samym etapie z rozgrywkami pożegnał się Cosmos Nowotaniec, który w poprzednim sezonie wycofał się z 4 ligi i wylądował w klasie A. Teraz drużyna jest na dobrej drodze do awansu, a dzięki niezłej grze w pucharze przypomniała się wielu fanom.

W podokręgu Rzeszów-Dębica czekają nas, i to już w najbliższą środę, mecze ćwierćfinałowe. Tutaj najniżej notowaną ekipą jest Kolorado Wola Chorzelowska z klasy okręgowej. W niej drużynie spod Mielca wiedzie się średnio, więc dobrą grą pucharze poprawia sobie nastroje.

W 1/4 finału jej rywalem będzie Wisłok Wiśniowa i niespodzianki wykluczyć nie można. Warto bowiem przypomnieć, że Kolorado w poprzedniej edycji dopiero po rzutach karnych odpadło z Resovią.

Inaczej przedstawia się sytuacja z rezerwami Stali Mielec, które również grają w klasie O, ale często trener może liczyć na wsparcie zawodników z pierwszej drużyny. Mielczanie o półfinał zagrają z Rzemieślnikiem Pilzno.

Najciekawiej zapowiada się jednak starcie Izolatora Boguchwała ze Stalą Rzeszów, czyli głównym faworytem, nie tylko w swoim podokręgu, ale w całym województwie. Tak sie składa, że „Izolacja” również w poprzednich dwóch edycjach stawała na drodze rzeszowian i w obu przypadkach to oni byli lepsi.

Czwartą parę tworzą Wisłoka Dębica i Watkem Korona Rzeszów.

Również w tym roku, tyle że w listopadzie, odbędą się mecze 1/2 finału podokręgu Stalowa Wola. W nich Sokół Sokolniki zmierzy się ze Stalą Nowa Dęba, a Sokół Kamień podejmie Stal Gorzyce.

Dopiero rundę wcześniej z rywalizacją pożegnał się B-klasowy Huragan Zdziechowice. Dla tej drużyny ćwierćfinał to i tak był spory sukces, a na tym etapie była jedyną drużyną z tej klasy rozgrywkowej w całym województwie.