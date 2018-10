Ratusz zaprasza rzeszowian do korzystania z darmowych badań

Oto programy, z których mogą skorzystać mieszkańcy:

1. Program profilaktyki raka piersi – profilaktyczne badania ultrasonograficzne piersi dla kobiet w wieku od 25 do 49 roku życia.

Z badań USG piersi – bez skierowania lekarskiego mogą skorzystać panie, w przedziale wiekowym od 25 do 49 lat, mające zameldowanie stałe lub tymczasowe w Rzeszowie. - Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie, rejestracja pod nr tel.: 17 85 35 281 do 84 wew. 314 lub osobista - Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie, rejestracja pod nr tel.: 17 85 380 51 do 55 lub osobista.

2. Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców Rzeszowa.

Z badań na obecność przeciwciał anty – HCV we krwi – bez skierowania lekarza POZ mogą skorzystać kobiety i mężczyźni od 18 roku życia, mający zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Rzeszowie.

- Przychodnia Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie - Punkt poboru krwi od 7.30 do 9.30 - Przychodnia Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie - Punkt poboru krwi od 7.30 do 9.30 - Szpital Miejski - Punkt poboru krwi od 8.00 do 18.00. Rejestracja do Programu nie jest wymagana.

3. Program profilaktyki raka piersi - badania mammograficzne dla kobiet od 70 roku życia.

Z badań mammograficznych piersi oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach badań USG piersi czy biopsji cienkoigłowej, mogą skorzystać mieszkanki Rzeszowa posiadające zameldowane stałe lub tymczasowe w Rzeszowie.

- Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie- Pracownia Mammograficzna w Rzeszowie, rejestracja pod nr tel.: 17 85 35 281 do 84 wew. 330 lub osobista.

4. Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia.

Z badań okulistycznych – bez skierowania lekarskiego mogą skorzystać, mieszkańcy Rzeszowa kobiety i mężczyźni posiadający zameldowane stałe lub tymczasowe w Rzeszowie, chorujący na cukrzycę w wieku 45 lat lub więcej.

- Szpital Miejski w Rzeszowie; Oddział Okulistyki, rejestracja pod nr tel.: 17 86 110 31 do 37 wew. 324 lub osobista.

5. Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia.

Z badań przesiewowych tj. badania kału na krew utajoną, badania i porady lekarza specjalisty oraz w razie wskazań lekarskich kolonoskopowych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym mogą skorzystać kobiety i mężczyźni, zameldowani w Rzeszowie w wieku od 40 roku życia.

- Szpital Miejski w Rzeszowie; Pracownia Endoskopii, rejestracja pod nr tel.: 17 861 10 31 do 37 wew.400 lub osobista.

6. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, dla osób od 40 roku życia.

W ramach badań przesiewowych mieszkańcy Rzeszowa w wieku od 40 roku życia mogą zbadać poziom cukru we krwi – bez konieczności wcześniejszej rejestracji. W przypadku potrzeby dalszej diagnostyki wykonywane jest badanie krzywej cukrowej oraz badanie i porada lekarza specjalisty diabetologa.

- Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie; Poradnia Diabetologiczna (II piętro, pok. 210) w poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 14.00.

- Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie; Poradnia Pulmonologiczna (parter pok.12) w poniedziałek w godz. 11.00 do 12.00, w czwartek w godz.11.00 – 14.00.

- Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie; Pracownia EKG (III piętro, pok.314) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 9.00.

- Szpital Miejski – hol przed Izbą Przyjęć Szpitala w dniach: 14 listopada br., 5 grudnia br. w godz. 10.00 – 13.00.

Informacji o programie udzielają pielęgniarki Poradni Diabetologicznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21 pod nr.: 17 85 352 81 do 84 wew. 318

