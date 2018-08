Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Event rozpocznie się w o godzinie 11 na skwerze Centrum Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie. Początek debaty zaplanowany jest w południe.

Podczas sobotniego eventu, który potrwa do godziny 17, pokazane zostaną działania sektora energetycznego na rzecz walki o czyste powietrze. Punktem wyjścia do dyskusji będzie raport „Energetyka KOCHA czyste powietrze”, który wskazuje na główne przyczyny powstawania zjawiska smogu. Ważnym elementem spotkania będzie również prezentacja rozwiązań antysmogowych oferowanych przez dostawcę energii i ciepła systemowego – PGE S.A.



Koniec lata to dobry czas, by przemyśleć możliwości w zakresie zmiany sposobu ogrzewania, czas w którym klienci mogą się zapoznać z ofertami, sprawdzić dostępne technologie i przygotować się do ewentualnej inwestycji. Mieszkańcy regionu dowiedzą się, jak ważnym elementem walki o czyste powietrze jest ciepło systemowe i że niebawem oddana do użytku zostanie ekologiczna Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE). ITPOE pozwoli zagospodarować 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie i przetworzyć je na ekologiczne ciepło. Pisaliśmy, że instalacja powstaje przy Elektrociepłowni Rzeszów, w rejonie ulicy Ciepłowniczej. PGE S. A. zapewnia, że przetwarzane będą tu tylko odpady nie nadające się do powtórnego przerobienia oraz osady z oczyszczalni ścieków. Operator nie będzie wykorzystywać w tym celu odpadów niebezpiecznych.



Dzięki tej instalacji będzie można wypełnić surowe unijne normy, które nakładają na kraje członkowskie obowiązek zmniejszenia ilości składowanych odpadów, na rzecz recyklingu i przetwarzania. Eksperci przekonują, że w sytuacji, gdy recykling odpadów nie jest możliwy, najlepszą metoda ich zagospodarowania jest termiczne przetworzenie. W Europie na około 500 zakładów zajmujących się takim procesem, ponad 90 procent wykorzystuje technologię kotła rusztowego, taką, jaka zostanie zastosowana w Rzeszowie.



Udział w sobotniej debacie zapowiedzieli: Maciej Kość – Dyrektor Biura PKEE w Warszawie, Jan Mądrzak – Wiceprezes Zarządu PGE Obrót, Grzegorz Gilewicz – Dyrektor Oddziału PGE GiEK Elektrociepłownia Rzeszów, dr inż. Janusz Zyśk z AGH - Ekspert PKEE, Janusz Hamryszczak– Zastępca Prezydenta Przemyśla, Beata Kot – Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorzy i uczestnicy debaty „Rzeszów kocha czyste powietrze” chcą wypracować najlepsze sposoby na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy i zwrócić uwagę na to jak ważne jest przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.



Dodatkową, istotną atrakcją dla uczestników wydarzenia będzie piknik, w trakcie którego organizatorzy zaproszą mieszkańców Rzeszowa do udziału w warsztatach antysmogowych, zaprezentują eko-edukacyjny teatr oraz eksperymenty przeprowadzane w specjalnie przygotowanym SmogLab. Dla dzieci i młodzieży przewidziano także liczne konkursy z nagrodami.

