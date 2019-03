Przyjdź na rzeszowską premierę najnowszej książki Magdaleny Louis "Sonia"

– Kiedy zaczynałam konstruować bohaterów „Soni”, zarówno antagonistów jak i protagonistów, nie mogłam się długo zdecydować, kto będzie narratorem tej historii, żeby przekazać najwyraźniej to, co chciałam, ostatecznie wypadki opisuje siostra ofiary przemocy seksualnej. Sama ofiara, jak i sprawcy, są prawie nieobecni i to też jest zabieg umyślny, ponieważ książka jest o tym problemie, który pali najmocniej, o problemie odwracania oczu i niereagowaniu - tłumaczy.

– Najmocniejsze momenty książki to sytuacje, które wydarzyły się naprawdę. Scena z wesela, po przeczytaniu której wiele osób po prostu odkłada na chwilę „Sonię”, to nie jest fikcja literacka – mówi Magdalena Louis.

Magdalenia Louis to pisarka, dziennikarka, felietonistka. Urodzona w Rzeszowie. Po 26 latach spędzonych za granicą (USA i Anglia) w 2014 r. wróciła na stałe do Polski. Obecnie mieszka i pracuje w Rzeszowie jako rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz pełnomocnik prezydenta do spraw współpracy międzynarodowej. Jest koordynatorem Świątecznych Targów Książki w Rzeszowie, prowadzi swój autorski kurs „Warsztaty kreatywnego pisania” i jest stałą felietonistą magazynu VIP oraz podkarpackiego portalu Biznes i Styl.

W 2004 r. w ogólnopolskim konkursie „Pisz do Pilcha” jej opowiadanie pt. „Studnia” zostało wybrane z pośród 3000 nadesłanych na konkurs i opublikowane w zbiorze pod tym samym tytułem. W 2010 r. jej pierwsza powieść obyczajowa „Ślady hamowania” została wyróżniona w konkursie pod hasłem Świat Kobiety. Wydawnictwo Replika. Rok później w 2011 roku wydała kolejną powieść „Pola”, którą czytelniczki Festiwalu Literatury w Siedlcach nagrodziły główną nagrodą. Na tym samym festiwalu w 2013 kolejna powieść Magdaleny Louis „Kilka przypadków szczęśliwych”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, zdobyła pierwszą nagrodę Jury. Powieść ta została również nagrodzona „Złotym piórem” przez Związek Literatów Polskich.

Powieść „Zaginione” miała swoja premierę w 2016 r6 lutego 2018 roku premierę miała opowieść dokumentalna pt. „Chcę wierzyć w waszą niewinność” (Wydawnictwo Prószyński i S-ka) - zbiór reportaży literackich podsumowujący pracę dla angielskiego wymiaru sprawiedliwości, dla którego Magdalena Louis pracowała kilka lat.