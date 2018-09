W sobotę, 15 września, na antenie TVP 2 obejrzymy kolejny odcinek teleturnieju "Postaw na milion". Początek o godz. 18.35.

W programie wezmą udział m.in. Klaudia Cieśla i Simone Kuźdub z Krakowa. To para, która kocha muzykę i sport. Ona zdecydowanie wybiera geniusza muzyki filmowej Hansa Zimmera, a on muzykę rockową. Nie mają z tym jednak problemu. Uwielbiają to, że mogą razem dyskutować, wymieniać opinie.Poza muzyką ich pasją jest sport. Klaudia to fanka mieszanych sztuk walki (MMA) oraz amatorka pole dance , natomiast Simone chodzi na siłownię i również śledzi poczynania zawodników KSW. Zawsze dopinguje Mariuszowi Pudzianowskiemu. Klaudia i Simone marzą, by razem zwiedzić świat, a wygrana w teleturnieju "Postaw na milion" przydałaby się na sfinansowanie podróży.W trzecim odcinku programu zobaczymy również Marka Wałaszka z Jaworzna i jego córkę Monikę z Dąbrowy Górniczej. Oboje lubią wspólnie spędzać czas, ponieważ mają podobne zainteresowania. I jak sami mówią, różni ich tylko wiek.Marek był sprinterem na dystansie 400 m i osiągnął dwukrotne wicemistrzostwo Polski. Do dziś uwielbia być aktywny. Jeździ na rowerze, maszeruje po górskich trasach. Jego najlepszym wspomnieniem jest dzień, kiedy poznał swoją żonę. Tworzą szczęśliwe małżeństwo, z czego jest bardzo dumny.Jego córka, Monika, jest studentką. Wolny czas najchętniej spędza na wycieczkach po kraju. Najmilej wspomina beztroskie wyjazdy z przyjaciółmi nad morze. Najbardziej lubi brać udział w wydarzeniach kabaretowych, należy do fanklubu kabaretowego, który zrzesza sympatyków kabaretów i stand-up’u.