Już 3 września aż 4,5 mln uczniów rozpocznie nowy rok szkolny. Przed nimi ponad 200 dni nauki, do których warto dobrze się przygotować. Niewątpliwie jest to także spore wyzwanie dla rodziców pierwszoklasistów. Jak przygotować swoje dziecko do rozpoczęcia roku szkolnego i co powinno znaleźć się w szkolnej wyprawce?

Budowanie pozytywnego obrazu szkoły



Pozytywne nastawienie dziecka do szkoły w dużym stopniu zależy od rodziców.

Z tego względu warto przedstawiać swoim pociechom szkołę w kategorii nowej przygody. W trakcie wakacji można także zaplanować z dzieckiem wycieczkę do szkoły i oswoić je nieco z nowym miejscem. Opowiadanie własnych ciekawych historii z lat szkolnych także pozwoli nabrać dzieciom trochę śmiałości. Największą atrakcją natomiast mogą być wspólne zakupy i wybieranie kolorowych zeszytów, piórników i oczywiście tornistra, który będzie wiernym towarzyszem nowych przygód.



Zakup podręczników i ćwiczeń



Pierwszy rok nauki do niedawna oznaczał dość duży wydatek. Same podręczniki wiązały się z wysokimi kosztami. Obecnie w polskich szkołach obowiązuje już program darmowych podręczników. To duża ulga dla mniej zamożnych rodzin. Szkoła otrzymuje również dotacje na ćwiczenia, które są wymieniane dla każdego rocznika.



Elementy szkolnej wyprawki



Podstawowym elementem szkolnej wyprawki jest oczywiście tornister lub plecak, w którym znajdą się pomoce dydaktyczne oraz drugie śniadanie. Maluch powinien mieć też worek, do którego trafią tenisówki na w-f oraz buty na zmianę. Warto wypróbować je jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niezbędny w szkole jest też piórnik wypełniony długopisami czy kompletem flamastrów. Przydadzą się też kolorowe kredki, klej, zestaw farb, blok rysunkowy i techniczny na zajęcia plastyki. Do szkoły potrzebne będą też zeszyty w kratkę i linię w zależności od przedmiotu. Kompletowanie wyprawki to niezwykła zabawa dla dziecka. Pozwólmy dziecku wybrać takie materiały, które najbardziej mu się podobają. Dzięki temu szkolne obowiązki będą kojarzyć się z czymś przyjemnym.



Wydatki na szkolną wyprawkę



W sklepach Kaufland można znaleźć tornister i jego pełne wyposażenie. Poniżej przykładowe ceny poszczególnych produktów:



Tornister - 99,99 zł

Plecak - 14,99 zł

Worek - 2,99 zł

Piórnik z wyposażeniem - 22,99 zł

Komplet flamastrów - 5,29 zł

Kredki świecowe - 1,49 zł

Kredki ołówkowe - 1,99 zł

Zeszyt w kratkę 16 kartek - 0,49 zł

Zeszyt gładka kartka 16 kartek - 0,49 zł

Zeszyt w trzy linie 16 kartek - 0,49 zł

Zeszyt w kratkę 32 kartki - 0,69 zł

Zeszyt w jedną linię 32 kartki -0,69 zł

Farby akwarele - 7,99 zł

Zeszyt kolorowego papieru - 0,99 zł

Blok rysunkowy - 0,99 zł

Blok techniczny - 1,25 zł

Klej - 0,79 zł



Sieć oferuje także szeroką gamę pomocy szkolnych. Warto dodać, że w tym roku ruszył program, dzięki któremu rodzice mogą otrzymać dodatkowe 300 zł na wyprawkę dla dziecka.



Pierwszy dzień szkoły świętem dla całej rodziny



Pamiętajcie, że rozpoczęcie roku szkolnego powinno być ważnym wydarzeniem dla całej rodziny. Oficjalne powitanie uczniów w budynku szkoły nie potrwa długo. Przed wami więc niemal cały dzień na to, by spędzić miło czas i skorzystać z ostatniego dnia bez szkolnych obowiązków. Po zapoznaniu z nowym otoczeniem warto wybrać się całą rodziną na wspólny obiad albo na lody. Wieczorem zaś usiąść razem przy biurku i spakować plecak na pierwszy dzień niezwykłej szkolnej przygody.



