Już mniej niż miesiąc dzieli nas od pierwszego dnia wiosny. To najlepszy moment na skompletowanie niezbędnych akcesoriów z myślą o pracy w ogrodzie czy wypoczynku na świeżym powietrzu. Sieć Kaufland przychodzi z pomocą i prezentuje nową markę akcesoriów i narzędzi ogrodowych – Countryside.

Już od 27 lutego w sklepach Kaufland na miłośników spędzania wolnego czasu w ogrodzie czy na działce czekać będą produkty nowej marki własnej sieci – Countryside. W asortymencie sezonowo dostępne będą m.in. trwałe i niedrogie narzędzia ogrodowe, wygodne meble, akcesoria do grillowania a także artykuły przydatne do wypoczynku na świeżym powietrzu.Marka Countryside obejmuje kilka grup produktów. W sekcji Gardening Tools znalazły się praktyczne i trwałe, objęte 3-letnią gwarancją narzędzia ogrodowe. Outdoor Fun obejmuje wyposażenie niezbędne do zabawy i wypoczynku. Meble i akcesoria ogrodowe znajdziemy w sekcji Outdoor Living. Z kolei fani podróżowania kamperem czy innej formy obozowania na świeżym powietrzu mogą skompletować wyprawowy niezbędnik w sekcji Outdoor Camping.Produkty Countryside charakteryzuje wysoka jakość, funkcjonalność i atrakcyjna cena . Co ważne są też przyjazne środowisku. Artykuły z drewna oznaczono certyfikatem FSC, co gwarantuje, że na każdym etapie ich produkcji spełniono normy jakości, bezpieczeństwa i transparentności pochodzenia surowca.Ponadto jakość wyposażenia Countryside, tak ważną w przypadku narzędzi i akcesoriów wykorzystywanych na świeżym powietrzu, potwierdzają badania TÜV. Certyfikat ten nadaje się produktom, które spełniają restrykcyjne normy dotyczące funkcjonalności, wytrzymałości i bezpieczeństwa.W związku z debiutem marki sieć przygotowała dla klientów atrakcyjne promocje. Oferta obejmuje m.in. funkcjonalne teleskopowe nożyce do żywopłotu (39,99 zł) oraz teleskopowy sekator z piłą (89,99 zł, zasięg 2,7 m), ułatwiające pielęgnację zieleni w wysokich i trudno dostępnych miejscach. Na miłośników nasadzeń czekać będą także trwałe i tanie obrzeża ogrodowe (15x900 cm, 9,99 zł), pozwalające na wydzielanie rabatek i grządek. Osoby dopiero zakładające lub odświeżające swój ogród, ucieszy promocyjna cena płytek ogrodowych z tworzywa sztucznego – już 119,90 zł za 10 sztuk w wymiarze 30x30 cm. Z kolei dla tych, którzy marzą o owocach i warzywach z przydomowego ogródka, przygotowano mini szklarnię (160x69x49 cm) z 4 półkami za jedyne 79,99 zł.Artykuły Countryside będą pojawiać się w asortymencie promocyjnym sieci Kaufland w zależności od sezonu. Szczegółowe informacje o marce dostępne są na stronie internetowej www.kaufland.pl