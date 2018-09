Wyjątkowa marka drogeryjna Bevola dostępna jest tylko w sklepach sieci Kaufland. To ponad 100 produktów pielęgnacyjnych dla całej rodziny. Wśród propozycji dostępne są zarówno artykuły dla kobiet i mężczyzn, jak również dla dzieci i niemowląt. Co więcej w tygodniu pomiędzy 13 a 19 września kosmetyki można nabyć w bardzo atrakcyjnych cenach.

Bevola to linia kosmetyków pielęgnacyjnych dostępnych wyłącznie w sieci Kaufland. Obszerny asortyment obejmuje m.in. produkty do pielęgnacji twarzy, skóry i włosów, higieny jamy ustnej oraz wiele innych. To dopasowany do potrzeb klientów asortyment, który wprowadzony został do sieci Kaufland pod hasłem „Lubię siebie. Dbam o siebie”.Produkty marki Bevola bazują na składnikach wysokiej jakości, takich jak: masło shea, olejek jojoba, olejek arganowy, olejek z awokado czy ze słonecznika oraz ekstrakt z bambusa i rumianku. Głęboko nawilżające i odżywcze produkty odpowiadają na codzienne potrzeby pielęgnacyjne całej rodziny. Kosmetyki dla dzieci dostosowane są do wrażliwej skóry maluchów. Posiadają delikatny skład i nie zawierają substancji drażniących. Co więcej wśród propozycji skierowanych dla niemowląt i małych dzieci można znaleźć między innymi chusteczki Sensitive, w których całkowicie zrezygnowano z substancji zapachowych. Receptury produktów opierają się na sprawdzonych składnikach i są poddawane regularnym kontrolom przez niezależne instytuty.Najnowsza gazetka sieci Kaufland oferuje produkty marki Bevola w bardzo atrakcyjnych cenach. Promocja obowiązuje w dniach 13.09-19.09. W sklepie można znaleźć korzystne ceny m.in. szamponów i odżywek do włosów, kremów do rąk, kremów do twarzy. Przykładowo lakier do włosów o pojemności 400 ml kosztuje zaledwie 4,99 zł, a dezodorant roll-on dla mężczyzn w różnych wersjach zapachowych zaledwie 3,39 zł. To także okazja dla rodziców, którzy w tym tygodniu mogą nabyć wysokiej jakości nawilżane chusteczki dla dzieci za jedyne 3,89 zł za opakowanie.Warto zaznaczyć, że sieć Kaufland już od 2013 roku nie stosuje w swoich markach własnych, w tym w artykułach kosmetycznych i produktach do pielęgnacji ciała, twardych mikrodrobin plastiku. Konsekwentnymi działaniami wspiera więc ochronę środowiska, a szczególnie morza.