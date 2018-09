Do 10 mln zł ma urosnąć w przyszłym roku pula pieniędzy przeznaczonych na inwestycje z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak proponuje prezydent Tadeusz Ferenc.

W tym i ubiegłym roku budżet na obywatelskie inwestycje i przedsięwzięcia wynosił 7,65 mln zł. W pierwszej edycji , w 2014 roku było to 5 mln zł. Chociaż kwota następnie rosła, radni i urzędnicy ograniczyli kwoty, jakie można wydawać na pojedyncze inwestycje.Wyeliminowano w ten sposób problem wydatkowania wszystkich pieniędzy tylko na jedną inwestycję, Tak stało się w 2015 roku, kiedy niemal wszystkie pieniądze pochłonęła rozbudowa Parku Papieskiego, który otrzymał najwięcej głosów od mieszkańców. Od tej pory, dzięki limitowi kosztów inwestycyjnych, zadania wygrywają dla siebie niemal wszystkie osiedla w mieście.- W przyszłym roku kwota budżetu może urosnąć do 10 mln zł, taką zmianę zaproponował prezydent Tadeusz Ferenc. Cieszy mnie to, bo zaangażowanie mieszkańców w zgłaszanie projektów jest duże, a mając więcej pieniędzy, będzie można zrealizować więcej z proponowanych przez nich projektów – mówi Wiesław Buż, radny Rozwoju Rzeszowa, przewodniczący komisji ds. RBO.Zgodnie z tegorocznymi wynikami głosowania, w 2019 roku realizacji doczeka się łącznie 36 zadań z trzech kategorii. W kategorii ogólnomiejskiej pula pieniędzy wynosiła 4 mln zł, które zostaną rozdysponowane między 4 zadania. Na zadania osiedlowe było przeznaczone 2,9 mln zł, które miasto wyda na 13 inwestycji. 600 tys. zł wystarczy na realizację aż 18 pomysłów z kategorii trzeciej, składającej się z projektów kulturalnych, prospołecznych. Jeśli radni zgodzą się zwiększyć pulę pieniędzy do 10 mln zł, o taką kwotę mieszkańcy będą walczyć w głosowaniu przyszłorocznym, którego efektem będą zadania do realizacji w 2020 roku.Na dotychczas wybrane inwestycje wydano już około 40 mln zł. Na przykład w ubiegłym roku propozycji zadań było aż 96, ale po weryfikacji przez miejską komisję zostało ich 74. Rzeszowianie oddali na nie łącznie 19 712 głosów, z czego prawie 11 tysięcy przez internet. To właśnie głosowanie przez sieć z każdym rokiem staje się bardziej popularne, kosztem tradycyjnych, papierowych kart.

