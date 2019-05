Premiera wyjątkowego motocykla Nowy Jork - Rzeszów. Ma wizerunki budynków i budowli charakterystyczne dla obu miast [ZDJĘCIA, WIDEO]

Premiera unikatowego motocykla Nowy Jork - Rzeszów odbyła się w salonie Harley-Davidson of New York City w Nowym Jorku. Dopiero tutaj pierwszy raz można go było zobaczyć w pełnej krasie.

Motocykl Nowy Jork – Rzeszów to Harley-Davidson Street Bob typu custom inspirowany Nowym Jorkiem oraz Rzeszowem. Maszyna powstała w warsztacie polskiej firmy Game Over Cycles z Rzeszowa. Pod koniec kwietnia, dzięki współpracy z Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka i LOT Cargo, została przetransportowana do USA na pokładzie samolotu Boeing 787 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT. LOT realizuje bezpośrednie połączenie transatlantyckie z Rzeszowa do Nowego Jorku.

Motocykl został wykonany dla Polaka pochodzącego z okolic Rzeszowa, a obecnie mieszkającego w Nowym Jorku.

W założeniu maszyna ma wyrażać patriotyzm lokalny obydwu małych ojczyzn właściciela pojazdu. Objawia się to unikatowym wykonaniem motocykla, którego konstrukcja zawiera cechy charakterystyczne architektury danego miasta. Są one nie tylko elementami ornamentyki, ale także w pełni funkcjonalnymi częściami motocykla.

Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z mosiądzu, stali oraz aluminium, a koła, wydech pokrywa sprzęgła, pokrywa rozrządu, uchwyt hamulca przedniego i piasty kół są dodatkowo pozłacane.

W premierze wzięło ok. 300 osób, w tym przedstawiciele mediów, biznesu, oficjalnych partnerów projektu oraz polonijnych i amerykańskich klubów motocyklowych. Po premierze motocykl został przetransportowany do salonu Harley-Davidson of New York City zlokalizowanego na Manhattanie w Nowym Jorku. Tutaj będzie prezentowany przez najbliższe dwa miesiące.