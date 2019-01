Premiera spektaklu dla dzieci "Dokąd pędzisz, koniku?" w Teatrze Maska w Rzeszowie

Przedstawienie, którego głównym bohaterem jest Mały Konik, jest poetycką opowieścią o wolności, prawdzie i przyjaźni. Jest historią dla widza w każdym wieku, która w mądry sposób rozwija wrażliwość i wyobraźnię.

- Ta sztuka ma wiele rzeczy do załatwienia - podkreśla Jacek Popławski, reżyser spektaklu i dyrektor ds. artystycznych w Teatrze Maska w Rzeszowie. - Ona jest przede wszystkim uwrażliwiająca i przekazująca informacje, m.in. że zawsze warto spróbować i nie ma co się poddawać. Pokazuje nam też, że jest czas, aby dorosnąć do pewnych rzeczy.

Pomysłowa, poruszająca i bardzo ładna plastycznie (scenografia Marta Zając) oraz piękna ruchowo (choreografia Marta Bury) sztuka z przemyślaną muzyką Huberta Pyrgiesa.

- Spektakl odbywa się na bardzo wielu obszarach percepcji - dodaje reżyser spektaklu. - Przede wszystkim są to lalki. Są też aktorzy, którzy są rozszerzeniem, uzupełnieniem, innym planem postaci lalkowych. Czasami jest to animator, a czasami osoba, która komentuje to co widzi.