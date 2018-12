Prawa pacjenta - Co musisz wiedzieć? KARTA PRAW PACJENTA 2019

Każdy ma prawo do świadczeń zdrowotnych i to zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, szczególnie w warunkach zagrożenia życia. Są to prawa pacjenta, z których intuicyjnie sobie zdajemy sprawę. Czy znamy jednak pozostałe? Czy wiemy kto ma prawo do informacji na temat naszego stanu zdrowia, a kto nie? Co zrobić jeśli mamy wątpliwości co do diagnozy? Czy możemy odmówić leczenia? I do kogo możemy się zgłosić jeśli nasze prawa są łamane?

Prawo do informacji. Kto ma prawo znać twój stan zdrowia? Czy możesz zrezygnować z informowania bliskich?

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji na temat swojego stanu zdrowia. Pacjent może również zażądać, aby personel medyczny nie udzielał mu informacji na ten temat (np. w wypadku kiepskich rokowań). Informacje te muszą również zostać udostępnione osobie upoważnionej przez pacjenta. Nie musi być to najbliższa rodzina - możemy wskazać życiowego partnera lub przyjaciela.

Jeśli pacjent uległ wypadkowi i jest nieprzytomny, wiadomość o stanie pacjenta jest przekazywana osobom bliskim – małżonkowi, krewnemu lub powinowatym do drugiego stopnia w linii prostej, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (partnera).

Co zrobić jeśli opinia lekarza wzbudza nasze wątpliwości? Do czego masz prawo jako pacjent?

Masz wątpliwości dotyczące jakości leczenia? Możesz zawsze zażądać, aby lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Na naszą prośbę drugiej opinii powinna także zasięgnąć pielęgniarka lub położna. Lekarz może odmówić, jeśli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Musi być to jednak odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.

Czy pacjent musi wyrazić zgodę na leczenie? Czy można zrezygnować z leczenia?

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń lub odmowy leczenia.

Wyjątkiem są nagłe sytuacje, gdy pacjent jest nieprzytomny, a sytuacja wymaga natychmiastowego działania. W innych przypadkach zgoda na zabieg lub badanie jest konieczna.

Czy możemy odmówić przeprowadzenia badań przy osobach trzecich? Czy możemy zażądać obecności bliskiej osoby?

Pamiętajmy również, że mamy prawo do intymności. Przekazywanie informacji, przeprowadzanie badań lub wywiadu lekarskiego powinno odbywać się w miejscu dyskretnym, bez obecności osób trzecich. Mamy prawo odmówić odpowiedzi na pytania, jeśli rozmowa na temat naszego zdrowia odbywa się na sali przy innych pacjentach lub na korytarzu. Nie musimy się również zgadzać na obecność studentów. Lekarz nie ma prawa uzależniać przeprowadzenia badania lub zabiegu od ich obecności. Godność i komfort pacjenta są najważniejsze.

Mamy także prawo do obecności osoby bliskiej podczas badania. Jest to szczególnie ważne dla osób, które czują się niekomfortowo podczas intymnych badań, czują lęk przed lekarzem lub mogą mieć obawy, że nie będą potrafiły samodzielnie egzekwować swoich praw. Personel medyczny może odmówić wyłącznie w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta lub zagrożenia epidemiologicznego.

Czy mamy prawo do kontaktu z bliskimi? Czy osoby wyznania niekatolickiego mają prawo do opieki duszpasterskiej?

Podczas pobytu w szpitalu mamy prawo do kontaktu z bliskimi – osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego. Możemy jednak z niego zupełnie zrezygnować. Pacjent ma również prawo do opieki duszpasterskiej – i to niezależnie od wyznania. W wypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, szpital jest zobowiązany zapewnić pacjentowi kontakt z duchownym.

Gdzie zwrócić się o pomoc gdy naruszono moje prawa? Jak skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta?

Jeśli nasze prawa zostały naruszone, należy zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Możemy skorzystać z bezpłatnej infolinii: (800-190-590, z tel. komórkowych 22 833- 08-85, 22 635- 59-96).

Ministerstwo Zdrowia udostępniło również specjalny adres e-mail: recepta@mz.gov.pl. Wszystkie zgłoszenia kierowane na ten adres będą niezwłocznie przekazywane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Zgloszenie możemy również wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

tel: 22 532 82 50

faks: 22 532 82 30