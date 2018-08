Praca to jeden z podstawowych elementów życia większości ludzi. Niestety, choć ma wiele plusów - przede wszystkim jest niezbędna do utrzymania się i zaopatrzenia w podstawowe środki do życia - wiąże się też z licznymi wyzwaniami. Każdego roku na rynku pracy pojawiają się nowe stanowiska. Wiele osób decyduje się na podjęcie pracy za granicą. Aby jednak faktycznie zyskać, taki wyjazd trzeba starannie zaplanować. Jak to zrobić?



Atrakcyjne pensje, przyjemna praca i zmiana otoczenia połączona ze zwiedzeniem nowego miejsca to tylko kilka zalet skorzystania z zagranicznych ofert zatrudnienia. Biorą je pod uwagę bezrobotni w różnym przedziale wiekowym. W dużej mierze są to studenci. Większość z tych osób dowiaduje się o możliwości zarobienia w obcym kraju z zaufanych źródeł, takich jak agencja pracy czy znajomi, którzy korzystali już z podobnych okazji. Jak znaleźć dobre biuro pośrednictwa pracy?





WorkToday

worktodayonline.eu

W naszej okolicy stacjonuje jedna z Filii biura WorkToday, zajmującego się nawiązywaniem kontaktów między pracownikami z różnych krajów, a pracodawcami z Holandii. Na stronie internetowej firmy WorkToday regularnie publikowane są nowe oferty pracy. Agencja bierze pod uwagę korzyści obu stron - pracodawcy i pracownika. Między innymi dba o zebranie i udzielenie niezbędnych informacji - zarówno na temat kwalifikacji potencjalnego pracownika, jak i wymagań przyszłego pracodawcy. Nie ma tu więc mowy o niedoprecyzowaniu istotnych faktów, którego często obawiają się osoby decydujące się na tego typu wyjazdy.Pracownicysprawdzają umiejętności potencjalnych kandydatów, poszukując pracowników wykwalifikowanych do danego zadania. Oferty pracy są jednak różnorodne, począwszy od sektora żywnościowego czy produkcyjnego aż do logistyki. Pracownicy niewykwalifikowani mogą natomiast rozwinąć swoją wiedzę i zdobyć doświadczenie. Wszelkie wątpliwości warto rozwiać poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, a nawet osobisty. Dane teleadresowe dostępne są na stronie worktodayonline.eu.Wiele osób decydujących się na wyjazd za granicę martwi się barierą językową i kulturową. Takie odczucia są naturalne. W serwisie internetowymznajduje się zakładka „Blog”, w której widnieją artykuły przybliżające potencjalnym pracownikom królestwo Niderlandów. Wspomniano w nich m.in. o holenderskim prawie, demografii, służbie zdrowia, czy kosztach utrzymania. Można tam też przeczytać wiele ciekawostek o mentalności Holendrów, ich języku i upodobaniach kulinarnych.Uczciwa i ciekawa praca daje nie tylko środki niezbędne do życia, ale też satysfakcję. Otworzenie się na rynek zagraniczny może przynieść naprawdę dobre efekty, trzeba jednak podejść do tego z głową i skorzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców